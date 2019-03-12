Süleyman Şah" Belgeselinin İlk Gösterimi Yapıldı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanan "Kayı Bey'in Oğlu Süleyman Şah Gündüz Alp Bir Kuruluş Hikayesi'" belgeselinin ilk gösterimi 11 Mart'ta Ankara'da yapıldı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanan "Kayı Bey'in Oğlu Süleyman Şah Gündüz Alp Bir Kuruluş Hikayesi'" belgeselinin ilk gösterimi 11 Mart'ta Ankara'da yapıldı.



Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde gerçekleşen gösterimde selamlama konuşması yapan Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Türklerin Anadolu'ya giriş sürecine dair değerlendirmelerde bulundu. 11. yüzyılın ortasıyla 14. yüzyıl arasındaki dönemde Türklerin arka arkaya müthiş başarılar elde ettiğini söyleyen Prof. Dr. Turan, bu dönemde Selçuklu Devletini kuran, Malazgirt Zaferini kazanan Oğuzların, Kutalmışoğlu Süleyman Şah önderliğinde Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli sayılabilecek olan büyük Türkiye devletini de kurduğunu dile getirdi. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun da bu başarı silsilesindeki halkalardan olduğunu ifade eden Prof. Dr. Turan, Anadolu'yu Türklere kazandıran Oğuzları bugün minnetle andığını ifade etti.



Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanan filmde, Süleyman Şah'ın siyasi, askeri, hususi hayatı ve kökeni hakkında önemli noktalara temas ediliyor. Belgeselde, 'Selçuklu Süleyman Şah' ile 'Osmanlı Süleyman Şah'ın aynı kişiler olup olmadığı ve Selçuklu hanedanı ile Osmanlı hanedanı arasında bir devamlılık bulunup bulunmadığı sorularına yanıt aranıyor. Caber Kalesi'nde bulunan Süleyman Şah Türbesi'nin kime ait olduğu ve Süleyman Şah ile iki muhafızının naaşının bulunduğu Caber Kalesi' nin Türk toprağı kabul edilmesi süreci de belgeselde değinilen diğer konular arasında yer alıyor.



Belgeselin gösterilmesinin ardından Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ve Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık tarafından yapımda emeği geçen ekibe teşekkür plaketleri sunuldu. - ANKARA

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