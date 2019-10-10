Süleyman Şah Türbesi çevresindeki YPG/PKK hedefleri yoğun ateş altında

Gaziantep'in Suriye sınırındaki Karkamış ilçesinde konuşlu bulunan topçu birlikleri ve obüsler tarafından, Suriye'nin Eşme köyünde bulunan Süleyman Şah Türbesi'nin yakınlarındaki YPG/PKK hedefleri yoğun ateş altına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait obüs ve topçu birlikleri, 2015 yılında DEAŞ terör örgütü tehdidiyle Türkiye-Suriye sınırından 37 kilometre uzaklıktaki Münbiç ilçesinin Karakozak köyünden, Kobanı ile Zormağar arasındaki Eşme köyüne taşınan Süleyman Şah Türbesi'nin yakınlarındaki YPG/PKK hedeflerini yoğun ateş altına aldı. Ziyaret kasabasının kuzeydoğusunda kalan türbenin çevresindeki hedefler obüs ve top atışları ile yerle bir edilirken, gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi.

Obüs ve top atışları yoğun bir şekilde sürüyor.

(Metin Faruk Tamer - Lider Olgun/İHA)