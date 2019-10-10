Son Dakika Haberleri: Süleyman Şah Türbesi çevresindeki YPG/PKK hedefleri yoğun ateş altında
Son Dakika Güncel Süleyman Şah Türbesi çevresindeki YPG/PKK hedefleri yoğun ateş altında

Süleyman Şah Türbesi çevresindeki YPG/PKK hedefleri yoğun ateş altında

17 dakika önce

Gaziantep'in Suriye sınırındaki Karkamış ilçesinde konuşlu bulunan topçu birlikleri ve obüsler tarafından, Suriye'nin Eşme köyünde bulunan Süleyman Şah Türbesi'nin yakınlarındaki YPG/PKK hedefleri yoğun ateş altına alındı.

Süleyman Şah Türbesi çevresindeki YPG/PKK hedefleri yoğun ateş altında, System.String[]

Gaziantep'in Suriye sınırındaki Karkamış ilçesinde konuşlu bulunan topçu birlikleri ve obüsler tarafından, Suriye'nin Eşme köyünde bulunan Süleyman Şah Türbesi'nin yakınlarındaki YPG/PKK hedefleri yoğun ateş altına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait obüs ve topçu birlikleri, 2015 yılında DEAŞ terör örgütü tehdidiyle Türkiye-Suriye sınırından 37 kilometre uzaklıktaki Münbiç ilçesinin Karakozak köyünden, Kobanı ile Zormağar arasındaki Eşme köyüne taşınan Süleyman Şah Türbesi'nin yakınlarındaki YPG/PKK hedeflerini yoğun ateş altına aldı. Ziyaret kasabasının kuzeydoğusunda kalan türbenin çevresindeki hedefler obüs ve top atışları ile yerle bir edilirken, gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi.

Obüs ve top atışları yoğun bir şekilde sürüyor.

(Metin Faruk Tamer - Lider Olgun/İHA)

Süleyman Şah Türbesi, Suriye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriye Milli Ordusu, operasyon öncesi namaz kıldı
"Gel savaşma, sevişelim" diyen rapçi Ezhel, Twitter'da gündem oldu Ahmet Davutoğlu'ndan Esed yorumu: Herkes, herkesle görüşmeli Teröristlerden Türk gazetecilere canlı yayında keskin nişancı saldırısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 16:22:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süleyman Şah Türbesi çevresindeki YPG/PKK hedefleri yoğun ateş altında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]