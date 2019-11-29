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Son Dakika Güncel Süleyman Şah Türbesi'ni bekleyen Mehmet dede gururlandırdı - Son Dakika

Süleyman Şah Türbesi'ni bekleyen Mehmet dede gururlandırdı

6 saat önce

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde ikamet eden ve vatani görevi sırasında Suriye'deki Süleyman Şah Türbesi'ni bekleyen 80 yaşındaki Mehmet Ali Kocaman, geçmişte tattığı gururu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü sınır ötesi operasyonlardan övgüyle bahsederken bir kez daha yaşadı.

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde ikamet eden ve vatani görevi sırasında Suriye'deki Süleyman Şah Türbesi'ni bekleyen 80 yaşındaki Mehmet Ali Kocaman, geçmişte tattığı gururu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü sınır ötesi operasyonlardan övgüyle bahsederken bir kez daha yaşadı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Doğanşar ilçesini ziyaretinde kıraathanede karşılaştığı Kocaman ile bir süre sohbet etti.

Kocaman, askerliğini jandarma er olarak 2,5 yıl süreyle yaptığını belirterek, "Suriye'de görev yaptım. Orada Süleyman Süleyman Şah Türbesi'ni bekledim. 8 jandarma, 1 başçavuş Akçakale'den geçtik Suriye'ye." dedi.

Vali Ayhan'ın, "Şu an Süleyman Şah Türbesi'nin Türk askerlerinin kontrolünde olduğunu" anımsatması üzerine Kocaman, "Biliyorum, biz de oralardaydık. Türk bayrağı dalgalanıyor, Mehmet'in koltukları şişiyor. Zannettim Suriye benim oldu." şeklinde konuştu.

"Mehmet Amca Gibi Mehmetlerimiz var olsun"

Vali Ayhan ile Mehmet Ali Kocaman arasında geçen sohbetin videosu, Sivas Valiliğinin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımda "Mehmet Amca gibi Mehmetlerimiz var olsun" denildi.

Vali Ayhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir göz odasında gece gündüz yüreğindeki iman ve vatan sevgisiyle ülkemiz için dualarını eksik etmeyen, sanki her an cepheye koşacak gibi coşkusunu derinden hissettiren Mehmet Ali Kocaman amcamıza sağlıklı bir ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Süleyman Şah Türbesi'ni bekleyen Mehmet dede gururlandırdı

Süleyman Şah Türbesi, Doğanşar, Suriye, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:22 Kaynak: AA
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