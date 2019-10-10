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Son Dakika Genel Süleyman Şah türbesinin çevresindeki YPG/PKK hedefleri yoğun ateş altında

Süleyman Şah türbesinin çevresindeki YPG/PKK hedefleri yoğun ateş altında

1 saat önce

Süleyman Şah türbesinin çevresindeki YPG/PKK hedefleri yoğun ateş altındaKOBANİ - Suriye sınırındaki Karkamış ilçesinde konuşlu bulunan topçu birlikleri ve obüsler tarafından Suriye'nin Eşme köyünde bulunan Süleyman Şah Türbesi'nin yakınlarındaki YPG-PKK hedefleri yoğun ateş altına alındı.

Süleyman Şah türbesinin çevresindeki YPG/ PKK hedefleri yoğun ateş altında

KOBANİ - Suriye sınırındaki Karkamış ilçesinde konuşlu bulunan topçu birlikleri ve obüsler tarafından Suriye'nin Eşme köyünde bulunan Süleyman Şah Türbesi'nin yakınlarındaki YPG-PKK hedefleri yoğun ateş altına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait obüs ve topçu birlikleri, 2015 yılında DEAŞ terör örgütü tehdidiyle Türkiye-Suriye sınırından 37 kilometre uzaklıktaki Münbiç ilçesinin Karakozak köyünden, Kobanı ile Zormağar arasındaki Suriye'nin eşme köyüne taşınan Süleyman Şah türbesinin yakınlarındaki PYG-PKK hedeflerini yoğun ateş altına aldı.

Ziyaret kasabası kuzeydoğusunda kalan türbenin bulunduğu alandaki hedefler yapılan obüs ve top atışları ile yerle bir edilirken, gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi.

Obüs ve top atışları yoğun bir şekilde sürüyor

Süleyman Şah türbesinin çevresindeki YPG/PKK hedefleri yoğun ateş altında

Süleyman Şah, Suriye, PKK, Genel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:44 Kaynak: İHA
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