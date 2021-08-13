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Süleyman Seba kabri başında anıldı - Son Dakika

Süleyman Seba kabri başında anıldı

13.08.2021 13:46

Beşiktaş'ın efsane başkanlarından Süleyman Seba, vefatının 7. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Beşiktaş'ın efsane başkanlarından Süleyman Seba, vefatının 7. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Beşiktaş'ın Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 7. yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı'nda bulunan kabri başında anıldı. Anma törenine Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar katıldı. Seba'nın kabrinde duaların okunmasının ardından Çebi ve beraberindekiler, Galatasaray'ın kurucusu ve ilk Başkanı Ali Sami Yen'in mezarını da ziyaret etti.

"BU TOPRAKLAR BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Ahmet Nur Çebi, ziyaretlerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Son günlerdeki orman yangınları ve sellerle ilgili konuşarak sözlerine başlayan siyah-beyazlıların başkanı, "Şimdi öncelikle ülkemizdeki sel ve yangın felaketlerinde hayatını kaybeden görevli şehitlerimize, vatandaşlarımıza buradan rahmet diliyorum. İnşallah bu sıkıntılar çok çabuk biter. Çünkü son 1 aydan beri hırpalanıyor ülkemiz. Bu topraklar bizim için önemli. Suyuyla, deresiyle, çevresiyle ve ormanlarıyla önce yangını söndürmek, seli engellemek, durdurmak değil, bunlara sebebiyet olacak tedbirleri daha önceden alabilmeyi bilmeliyiz toplum olarak" ifadelerini kullandı.

"KENDİSİNİN TÜRK SPORUNDA YERİNİN ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞUNU BÜTÜN RAKİPLERİMİZ KABULLENİYOR"

Süleyman Seba'nın, Türk sporundaki öneminden bahseden Başkan Çebi, "Bugün burada bulunma nedenimiz rahmetli onursal başkanımız Süleyman Seba'nın 7. ölüm yıl dönümü olması sebebiyle dua etmeye geldik, kendisini anmaya geldik. Kendisinin Türk futbolunda, Türk sporunda yerinin çok önemli olduğunu bütün rakiplerimiz ve rakiplerimizin taraftarları dahil olmak üzere kabulleniyorlar. Bu bizim için bir onur. Beşiktaşlılık duruşunun, Süleyman Seba'dan kaynaklandığını ve bu duruşun diğer bütün rakip takımlarımızın taraftarları tarafından da beğenilmesi bizim için bir onur kaynağıdır. Böyle bir onursal başkana sahip olmanın camia olarak onuru ve gururunu her zaman yaşayacağız. Görünen şu ki camialar ve insanlar iyi olanları, düzgün olanları, topluma örnek olabilenleri her zaman, her şartlarda kabullenmişlerdir. Ne mutlu onursal başkanımızın tuttuğu takımın, kulübün bir üyesi olmak bizim için gerçekten keyif. Ders alabiliyorsak yaptıklarından ve tavırlarından ne mutlu bize. Biz Beşiktaşlıların ders aldığı kadar umarım diğer rakiplerimiz de kendi yöneticilerinin saygı duyduğu kadar, onursal başkanımıza saygı duyarlar. ve kendi yöneticilerinin de Süleyman Seba başkanımız gibi dik durmasını, fair-play olmasını, saygı duymasını rakiplere nasıl yapıyorsa aynısını yapmasını hatta bunu sporcularının da teknik direktörlerinin de görüp örnek almasını temenni ediyorum. Her sene buraya geldiğimizde ömrümüz ne kadar yeterse ki her zaman Beşiktaş'ın burada bir temsilcisi olacaktır. Dünya var olduğu müddetçe buraya geleceklerdir. Buradan da aynen bu mesajları Türk spor kamuoyuna verebilirsek ne mutlu bize. Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın. Az evvel Galatasaray'ın rahmetli başkanının mezarına da geldik. Burada ona da duamızı ettik. Bizler sadece sahada rakip olduğumuzu, saha dışında birbirimize en az onlar kadar, onların birbirine saygı duyduğu kadar duymamız gerektiğini bilerek sporu takip etmeli ve içinde olmalıyız" şeklinde konuştu.

"ADİL BİR SEZON OLSUN"

Yeni sezon hakkında dilek ve temennilerini de dile getiren Ahmet Nur Çebi, "Sezon bir defa adil olsun. İnsanların birbirini incitmediği, futbolcuların birbirlerini kırmadıkları, sahada sadece sporu şov olarak, keyif alarak, seyredenlere de keyif verebilmek adına yaptıkları bir sezon diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Her takım iddialı. Her takım iyi hazırlandı. Biz de hazırız. Bir mücadele vereceğiz, sonra da lig bitecek, yine birisi şampiyon olacak. Temenni ediyorum Beşiktaş olur. Her taraftar gibi ben de Beşiktaş taraftarıyım. Öncelikle öyle istiyorum ama adaletin eksik olmadığı insanların hakemlerden, federasyonundan, kulüp yöneticilerinden dert yanmadığı bir sezon diliyorum. Sosyal medyanın da laf olsun torba dolsun diye yazıp çizmediği, kendilerine keyif olsun diye ellerine alıp da tweet atmadıkları gerçekleri yazdıkları, çizdikleri bir sezon diliyorum" dedi.

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Süleyman Seba kabri başında anıldı
Süleyman Seba kabri başında anıldı
Süleyman Seba kabri başında anıldı
Süleyman Seba kabri başında anıldı
Süleyman Seba kabri başında anıldı
Süleyman Seba kabri başında anıldı
Süleyman Seba kabri başında anıldı

Ahmet Nur Çebi, Süleyman Seba, Beşiktaş, Türk, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süleyman Seba kabri başında anıldı - Son Dakika


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