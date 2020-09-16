SAKARYA Süleyman Seba'nın ismi doğduğu ilçede yaşatılacak - Son Dakika

SAKARYA Süleyman Seba'nın ismi doğduğu ilçede yaşatılacak

Süleyman Seba'nın ismi doğduğu ilçede yaşatılacakTÜRK futbolunun efsanelerinden Beşiktaş Spor Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın ismi, doğduğu Sakarya'nın Hendek ilçesinde yapımına başlanılan spor kompleksinde yaşatılacak.

Süleyman Seba'nın ismi doğduğu ilçede yaşatılacak

TÜRK futbolunun efsanelerinden Beşiktaş Spor Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın ismi, doğduğu Sakarya'nın Hendek ilçesinde yapımına başlanılan spor kompleksinde yaşatılacak.

Hendek Başpınar Mahallesi'nde 34 bin metrekarelik alana inşa edilecek olan Süleyman Seba Spor Kompleksi, Hendek Belediyesi ve Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile başlatıldı. İçerisinde 3 bin kişilik stadyum, sporcu oteli, fitness salonu, yürüyüş parkurları, 2 tenis kortu, 5 adet spor salonu, basketbol, voleybol, hentbol ve futsal sahaları, alt yapı tesisleri, kafeterya, dinlenme alanları, atış poligonu ve 180 araçlık otopark bulunacak olan tesis, çalışmalara mevcut tesislerde çalışan sporcuların etkilenmemesi için kademe kademe yapılarak açılacak. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, 'Hendek ilçemizde bulunan Atatürk Stadı ve Atatürk Spor Salonunu kapsayan 34 bin metrekarelik bu alanda hazırladığımız spor kompleksi projemizi bu alanda hayata geçirmeyi planlıyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile sürdürdüğümüz çeşitli işbirliklerimizi burada taçlandırıyoruz. Tüm sportif faaliyetlerin tamamının yapılacağı dev bir spor kompleksi inşa ediyoruz. Burada Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, Türkiye'de rol model olarak bulabileceği bir projeyi Hendekli büyüğümüz Süleyman Seba ismiyle başlatıyoruz. Yıllardır böyle bir planımız ve arzumuz vardı, bu bizim için bir görevdi ve çok şükür bize nasip oldu. Sporda saygıyı ön planda tutan ülkemizin gururu Süleyman Seba ağabeyimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz.' dedi. Tesis içerisinde bulunacak atış poligonunun daha şimdiden talep gördüğünü ifade eden Başkan Babaoğlu, 'Atış poligonu bizim için önemli. Bölgesel olarak yaşadığımız coğrafyada silah tutkunu arkadaşımız çok fazla. Bunu yeşil alanlarda, ormanlarda ya da şehir merkezinde atıldığında yaşanan kazalar ve ölümlü vakalar hepimizi çok üzüyor. Her ne kadar bu işler kısmen azalmış olsa da bu ihtiyaç bir mevcut. Şehir dışına giden insanlarımız var ve proje bu noktada çok fazla ilgi gördü. İnşallah onu da vatandaşlarımızın hizmetine bu projeyle açacağız.? diye konuştu. Proje süreci tamamlanan ve yapımına başlanılan tesisin 1 yıl sonra faaliyet vermeye başlayacağı tamamen tamamlanarak faaliyete alınmasının ise yaklaşık 3 yıl süreceği öğrenildi.

SAKARYA Süleyman Seba'nın ismi doğduğu ilçede yaşatılacak

Beşiktaş Spor Kulübü, Süleyman Seba, Sakarya, Türk, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 09:30 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SAKARYA Süleyman Seba'nın ismi doğduğu ilçede yaşatılacak - Son Dakika Spor

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