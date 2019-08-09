Son Dakika Haberleri: Süleyman Seba salı günü anılacak
Son Dakika Spor Haber

Süleyman Seba salı günü anılacak

1 saat önce

Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı merhum Süleyman Seba, ölümünün 5. yıl dönümünde mezarı başında anılacak.

Süleyman Seba salı günü anılacak, System.String[]
Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı merhum Süleyman Seba, ölümünün 5. yıl dönümünde mezarı başında anılacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 13 Ağustos Salı günü saat 11.00'de Seba'nın Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlenecek.
Beşiktaş Kulübü, anma törenine katılmak isteyenler için eski kulüp binasının önünden (Şairler Parkı) saat 10.00'da servis kaldıracak.
Siyah-beyazlıların 1984-2000 yıllarında kesintisiz başkanlığını yapan Süleyman Seba, 13 Ağustos 2014'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.
Beşiktaş Spor Kulübü, Süleyman Seba, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eski karısını bıçaklayıp öldürdükten sonra ona sarılıp ağladı
Kaldırımda yürürken panelvan minibüsün çarptığı anne-kız hayatını kaybetti Minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 9 yaralı İlkay Gündoğan, Manchester City ile olan sözleşmesini 4 yıl uzattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 12:00:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süleyman Seba salı günü anılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]