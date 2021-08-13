Üye Girişi
Süleyman Seba vefatının 7'nci yılında kabri başında anıldı - Son Dakika

Süleyman Seba vefatının 7'nci yılında kabri başında anıldı

13.08.2021 14:13
Süleyman Seba vefatının 7'nci yılında kabri başında anıldı, System.String[]

Ahmet Nur Çebi: 'Böyle bir onursal başkan sahip olmanın gururunu her zaman yaşayacağız'"Adaletin eksik olmadığı bir sezon diliyorum"ALİ DANAŞ / İSTANBUL,- Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 7'nci yılında kabri başında anıldı.

Ahmet Nur Çebi: 'Böyle bir onursal başkan sahip olmanın gururunu her zaman yaşayacağız'

"Adaletin eksik olmadığı bir sezon diliyorum"

ALİ DANAŞ/ İSTANBUL,- Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 7'nci yılında kabri başında anıldı. Seba'nın Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında yapılan anma törenine; başkan Ahmet Nur Çebi, yöneticiler Kemal Erdoğan, Mesut Urgancılar, Fatih Avşar, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ulvi Güveneroğlu, kongre üyeleri ve taraftarlar katıldı. Duaların okunmasının ardından Çebi ve yöneticiler, Galatasaray Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen'in de kabrini ziyaret ederek çelenk bırakıp, dua etti.

Anma töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Öncelikle ülkemizdeki sel ve yangın felaketlerinde hayatını kaybeden görevli ve vatandaşlarımıza buradan rahmet diliyorum. İnşallah bu sıkıntılar çok çabuk biter. Çünkü son bir aydan beri baya hırpalanıyor ülkemiz. Suyuyla, deresiyle, çevresiyle ve ormanlarıyla bu topraklar bizim için önemli. Önce yakmayı söndürmek, seli engellemek, durdurmak değil, bunlara sebebiyet olacak tedbirleri daha önceden alabilmeyi bilmeliyiz toplum olarak" dedi.

"BÖYLE BİR ONURSAL BAŞKAN SAHİP OLMANIN GURURUNU HER ZAMAN YAŞAYACAĞIZ"

Süleyman Seba'nın sadece Beşiktaş'ta değil, Türk sporunda önemli bir yere sahip olduğunu belirten Çebi, "Bugün burada bulunma sebebimiz rahmetli onursal başkanımız Süleyman Seba'nın 7'nci ölüm yıldönümü olması. Bu sebeple dua etmeye geldik. Kendisinin Türk futbolunda, Türk sporunda yerinin çok önemli olduğunu, bütün rakiplerimiz ve rakiplerimizin taraftarları dahil olmak üzere kabulleniyorlar. Bu bizim için bir onur. Beşiktaşlılık duruşunun Süleyman Seba'dan da kaynaklandığını ve bu duruşun diğer bütün rakip taraftarlarımız tarafından da beğenilmesi bizim için bir onur kaynağıdır. Böyle bir onursal başkana sahip olmanın onurunu ve gururunu her zaman yaşayacağız. Görünen şu ki camialar ve insanlar, iyi olanları, düzgün olanları, topluma örnek olanları her zaman, her şartlarda yad etmeyi kabullenmişlerdir. Ne mutlu onursal başkanımızın takımının, tuttuğu kulübün bir üyesi olmak bizim için gerçekten keyif. Yaptıklarından ve tavırlarından ders alabiliyorsak ne mutlu bize. Biz Beşiktaşlıların ders aldığı kadar, rakiplerimiz de kendi yöneticilerinin saygı duyduğu kadar, bizim onursal başkanımıza saygı duyarlar ve kendi yöneticilerinin de Süleyman Seba başkanımız gibi dik durmasını, fair play olmasını, saygı duymasını, rakiplere nasıl yapıyorsa, aynısını yapmasını hatta bunu sporcularının da teknik direktörlerinin de görüp örnek almasını temenni ediyorum. Her sene buraya geldiğimizde, ömrümüz ne kadar yeterse ki her zaman Beşiktaş'ın burada bir temsilcisi olacaktır. Dünya var olduğu müddetçe buraya geleceklerdir. Buradan da aynı mesajları Türk spor kamuoyuna verebilirsek ne mutlu bize. Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın. Az evvel Galatasaray'ın rahmetli başkanının mezarına da geldik, onun için dua ettik. Bizler sadece sahada rakip olduğumuzu, saha dışında en az onlar kadar birbirimize saygı duymamız gerektiğini bilerek sporu takip etmeli ve içinde olmalıyız" şeklinde konuştu.

"ADALETİN EKSİK OLMADIĞI BİR SEZON DİLİYORUM"

Süper Lig'in bu akşam başlayacak 2021-22 sezonuyla ilgili de konuşan Çebi, "Sezon bir defa adil olsun. İnsanların birbirini incitmediği, futbolcuların birbirini kırmadıkları, sahada sadece sporu şov olarak, keyif olarak, seyredenlere de keyif verebilmek adına yaptıkları bir sezon diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun. Her takım iddialı, her takım hazırlandı, biz de hazırız. Bir mücadele edilecek, sonunda lig bitecek, birisi şampiyon olacak. Temenni ediyorum olan Beşiktaş olur. Her taraftar gibi ben de Beşiktaş taraftarıyım, öncelikle öyle istiyorum. Ama adaletin eksik olmadığı, insanların hakemlerden, federasyondan, kulüp yöneticilerinden dert yanmadığı bir sezon diliyorum. Sosyal medyanın da 'Laf olsun torba dolsun' diye yazıp çizmediği, kendilerine keyif olsun diye ellerine alıp da tiwit atmadıkları, gerçekleri yazdıkları, çizdikleri bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı.

Süleyman Seba vefatının 7'nci yılında kabri başında anıldı
Süleyman Seba vefatının 7'nci yılında kabri başında anıldı
Süleyman Seba vefatının 7'nci yılında kabri başında anıldı

Ahmet Nur Çebi, Süleyman Seba, Beşiktaş, dua, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Süleyman Seba vefatının 7'nci yılında kabri başında anıldı - Son Dakika Spor


Son Dakika

Kara Kartal için konuşulan Aleesami'nin, maçların devre arasında tuvalette sigara içtiği öğrenildi 15:35 Kara Kartal için konuşulan Aleesami'nin, maçların devre arasında tuvalette sigara içtiği öğrenildi Kanarya'nın yıldızı Pelkas'tan kötü haber! 1 ay sahalardan uzak kalacak 15:08 Kanarya'nın yıldızı Pelkas'tan kötü haber! 1 ay sahalardan uzak kalacak Sarı-Lacivertliler, kripto para zengini oldu! Bugünkü dev hasılat KAP'a bildirildi 14:50 Sarı-Lacivertliler, kripto para zengini oldu! Bugünkü dev hasılat KAP'a bildirildi
Messi transferi çabuk gölgede kaldı! Haaland Manchester Cİty'ye, Mbappe de Real Madrid'e gidiyor 14:29 Messi transferi çabuk gölgede kaldı! Haaland Manchester Cİty'ye, Mbappe de Real Madrid'e gidiyor Bozkurt ilçesindeki evler sel felaketinde neden yıkıldı? Prof. Dr. Cemalettin Şahin harita üzerinde anlattı 14:22 Bozkurt ilçesindeki evler sel felaketinde neden yıkıldı? Prof. Dr. Cemalettin Şahin harita üzerinde anlattı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin hakim olduğu Bozkurt ilçesinde halka sesleniyor: 19 helikopter, bir İHA bölgede hizmet veriyor 14:13 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin hakim olduğu Bozkurt ilçesinde halka sesleniyor: 19 helikopter, bir İHA bölgede hizmet veriyor
Sarı-lacivertli takıma gideceği konuşulan Sörloth'tan kafa karıştıran Trabzonspor paylaşımı 13:57 Sarı-lacivertli takıma gideceği konuşulan Sörloth'tan kafa karıştıran Trabzonspor paylaşımı Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta talihsiz kadın yaşadıklarını anlattı: Sevdiklerimiz el sallayarak gittiler 13:22 Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta talihsiz kadın yaşadıklarını anlattı: Sevdiklerimiz el sallayarak gittiler

Son Dakika Haberleri
15:38 Haluk Levent, "Durum ciddi" diyerek sel felaketi yaşayan bölgeler için bağış toplamaya başladı
15:34 Kara Kartal için konuşulan Aleesami'nin, maçların devre arasında tuvalette sigara içtiği öğrenildi
15:33 5 gündür aranan cinayet zanlısının görüntüleri şaşırttı! Teslim olmaya, kız arkadaşıyla gayet neşeli bir şekilde gitti
15:08 Kanarya'nın yıldızı Pelkas'tan kötü haber! 1 ay sahalardan uzak kalacak
15:02 Sel mağduru vatandaşların beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı
14:49 Sarı-Lacivertliler, kripto para zengini oldu! Bugünkü dev hasılat KAP'a bildirildi
14:28 Messi transferi çabuk gölgede kaldı! Haaland Manchester Cİty'ye, Mbappe de Real Madrid'e gidiyor
14:21 Bozkurt ilçesindeki evler sel felaketinde neden yıkıldı? Prof. Dr. Cemalettin Şahin harita üzerinde anlattı
14:13 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin hakim olduğu Bozkurt ilçesinde halka sesleniyor: 19 helikopter, bir İHA bölgede hizmet veriyor
13:56 Sarı-lacivertli takıma gideceği konuşulan Sörloth'tan kafa karıştıran Trabzonspor paylaşımı
Haluk Levent, Haluk Levent, "Durum ciddi" diyerek sel felaketi yaşayan bölgeler için bağış toplamaya başladı         
15:39
5 gündür aranan cinayet zanlısının görüntüleri şaşırttı! Teslim olmaya, kız arkadaşıyla gayet neşeli bir şekilde gitti 5 gündür aranan cinayet zanlısının görüntüleri şaşırttı! Teslim olmaya, kız arkadaşıyla gayet neşeli bir şekilde gitti         
15:33
Sel mağduru vatandaşların beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı Sel mağduru vatandaşların beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı         
15:03
Pakistan uyruklu şahsın başını kesen zanlılar: Dini değerlere küfür ettiği için yaptık Pakistan uyruklu şahsın başını kesen zanlılar: Dini değerlere küfür ettiği için yaptık         
14:49
Boru hattı delindi, ham petrol oluk oluk tarlaların içerisine aktı Boru hattı delindi, ham petrol oluk oluk tarlaların içerisine aktı         
14:25
Sele esir olan Karadeniz'e bir uyarı daha! 5 ile çok kuvvetli yağış geliyor Sele esir olan Karadeniz'e bir uyarı daha! 5 ile çok kuvvetli yağış geliyor         
14:14
Karadeniz'de sel felaketi! Ünlü isimler yaşanan korkunç afete sessiz kalmadı Karadeniz'de sel felaketi! Ünlü isimler yaşanan korkunç afete sessiz kalmadı         
14:11
Sel baskınları sonrası fena patladı! Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: Dere içine apartman dik sonra iklim krizi Sel baskınları sonrası fena patladı! Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: Dere içine apartman dik sonra iklim krizi         
13:34
Kara Kartal, ünlü futbolcu David Luiz'e imza attırıyor! Transferi Benfica'nın hocası duyurdu Kara Kartal, ünlü futbolcu David Luiz'e imza attırıyor! Transferi Benfica'nın hocası duyurdu         
13:20
28 bıçak darbesi 'canavarca hisle öldürme' sayılmadı! Gerekçe, cinayet sırasında sadece bıçak kullanılması 28 bıçak darbesi 'canavarca hisle öldürme' sayılmadı! Gerekçe, cinayet sırasında sadece bıçak kullanılması         
13:17
Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu         
10:48
31 yıllık dava bitti! Shell, Nijerya'daki Ogoni halkına 110 milyon dolar tazminat ödeyecek 31 yıllık dava bitti! Shell, Nijerya'daki Ogoni halkına 110 milyon dolar tazminat ödeyecek         
10:25
Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor         
10:03
Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi         
09:31
Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor! Yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor! Yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi         
08:42
Damla Ersubaşı eski eşiyle barıştı mı? Eski eşinin yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı Damla Ersubaşı eski eşiyle barıştı mı? Eski eşinin yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı         
00:35
DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan         
19:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2021 15:42:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Süleyman Seba vefatının 7'nci yılında kabri başında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement