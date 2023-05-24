Devlet Bahçeli'nin eski yardımcısı Süleyman Servet Sazak: Oyum da kalbim de Kılıçdaroğlu'ndan yana - Son Dakika
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Devlet Bahçeli'nin eski yardımcısı Süleyman Servet Sazak: Oyum da kalbim de Kılıçdaroğlu'ndan yana

24.05.2023 14:50

MHP'nin kurucularından Gün Sazak'ın oğlu ve eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Servet Sazak seçimde CHP lideri ve Millet İttifakı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini duyurdu. Sazak, "Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oyum da kalbim de kendisi 24 Oğuz Boyu'ndan biri olan Begtili Boyu'na mensup Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eski yardımcısı Süleyman Servet Sazak, bugün Twitter hesabında paylaşımda, cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turunda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı.

"SİNAN ATEŞ'İN KIZLARININ FERYADINI UNUTTURMAMAK İÇİN..."

Sazak, paylaşımında şunları kaydetti: "Ülkücü kalabilmek için; mücadele geçmişimizi 'siyaseten Müslüman' bir siyasi tarikatın bagajına rehin bırakan yanaşmacı figüranların vebaline ortak olmamak için;

  • Ülkü Ocakları Genel Başkanlarımızdan, ülkücü şehidimiz Sinan Ateş kardeşimizin minicik kızlarının feryadını unutturmamak için,
  • Sözüm ona tarikat şeyhi olan babası tarafından müridinin cinsel istismarına rehnedilen altı yaşındaki kızımızın feryadını ilelebet duyurmak için;
  • Niyeti kirli, kursağı kirli, uçkuru kirli, Damat Ferit soylu siyasi aktörlerin siyasi şehvetlerine meze olmamak için;
  • Müslüman'ın kıblesini çalan, çocuklarımızın geleceğini çalan, kutsallarımızın içeriğini çalan siyaset sirkinin cambazlarını ipten indirmek için,
  • Andımız'ı okullarımızda yeniden okutabilmek için;

"BABAMIN MİRASINI GELECEĞE TAŞIMAK İÇİN..."

  • Babam, ülkücü şehidimiz Gün Sazak'tan bizlere miras kalan hırsızlarla mücadele geçmişimizi geleceğe taşımak için,
  • 'Türkiye Cumhuriyeti'ne yüzüncü yılını yaşatmayacağız' hezeyanıyla yola çıkmış siyaseten Müslüman muktedirlere inat, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine ve Cumhuriyet'imizin kurucu ideolojisi olan Türk milliyetçiliği ülküsüne ihanet etmemek için,
  • Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oyum da kalbim de kendisi 24 Oğuz Boyu'ndan biri olan Begtili Boyu'na mensup Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana."
Bahçeli'nin eski yardımcısı Süleyman Servet Sazak da Kılıçdaroğlu dedi
Kaynak: ANKA
YORUMLAR (4)
  • cengiz: oyunu da al kalbinin içine koy yürümek istediğin yolda yürü senden mhp li olmaz zaten Cevap Yaz 30 19 Yayından Kaldır
  • Korul Nuri: Bozu siyasetin kokmus zihniyetleri sizi.Firildaklik diye buna denir.Secmenin sesi ve gönlü birdir.Biz size dersvermek icin Cumhur ittifaki diyecegiz. Cevap Yaz 54 35 Yayından Kaldır
  • ali cessur: Babanın kemikleri sızlıyor Cevap Yaz 20 23 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Devlet Bahçeli'nin eski yardımcısı Süleyman Servet Sazak: Oyum da kalbim de Kılıçdaroğlu'ndan yana - Son Dakika
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