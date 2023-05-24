Devlet Bahçeli'nin eski yardımcısı Süleyman Servet Sazak: Oyum da kalbim de Kılıçdaroğlu'ndan yana

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eski yardımcısı Süleyman Servet Sazak, bugün Twitter hesabında paylaşımda, cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turunda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı.

"SİNAN ATEŞ'İN KIZLARININ FERYADINI UNUTTURMAMAK İÇİN..."

Sazak, paylaşımında şunları kaydetti: "Ülkücü kalabilmek için; mücadele geçmişimizi 'siyaseten Müslüman' bir siyasi tarikatın bagajına rehin bırakan yanaşmacı figüranların vebaline ortak olmamak için;

Ülkü Ocakları Genel Başkanlarımızdan, ülkücü şehidimiz Sinan Ateş kardeşimizin minicik kızlarının feryadını unutturmamak için,

Sözüm ona tarikat şeyhi olan babası tarafından müridinin cinsel istismarına rehnedilen altı yaşındaki kızımızın feryadını ilelebet duyurmak için;

Niyeti kirli, kursağı kirli, uçkuru kirli, Damat Ferit soylu siyasi aktörlerin siyasi şehvetlerine meze olmamak için;

Müslüman'ın kıblesini çalan, çocuklarımızın geleceğini çalan, kutsallarımızın içeriğini çalan siyaset sirkinin cambazlarını ipten indirmek için,

Andımız'ı okullarımızda yeniden okutabilmek için;

"BABAMIN MİRASINI GELECEĞE TAŞIMAK İÇİN..."