Son Dakika Haberleri: Süleyman Soylu: "31 Mart'ta Bir Zafiyete Düşersek 1 Nisan'da 6 Yaşındaki Çocuğun Eline Taşı...

Süleyman Soylu: "31 Mart'ta Bir Zafiyete Düşersek 1 Nisan'da 6 Yaşındaki Çocuğun Eline Taşı...

1 saat önce

Süleyman Soylu: "31 Mart'ta bir zafiyete düşersek 1 Nisan'da 6 yaşındaki çocuğun eline taşı verirler, geçmişte gördüğünüz fotoğrafların aynısını görürüz" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye başkanı olursa büyük bir felaket olur"

Süleyman Soylu:
Süleyman Soylu: "31 Mart'ta bir zafiyete düşersek 1 Nisan'da 6 yaşındaki çocuğun eline taşı verirler, geçmişte gördüğünüz fotoğrafların aynısını görürüz"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
" Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye başkanı olursa büyük bir felaket olur"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:05 Kaynak: İHA

Politika
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