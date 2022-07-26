Kaynak: ANKA

Pençe Operasyonları, Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Süleyman Soylu Açıkladı: Pençe Yıldırım Harekat Bölgesinde 5 Şehit - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.