İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pençe-Yıldırım Harekatında teröristlerin saldırısı sonucu bir asker ile 4 korucunun şehit düştüğünü açıkladı. Soylu, şehitler izin taziye mesajı yayınladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pençe-Yıldırım harekat bölgesinde şehit düşen güvenlik güçleri için taziye mesajı yayınladı. Soylu'nun konuya ilişkin sosyal medya paylaşımı şöyle:
"Pençe-Yıldırım Harekatında, teröristlerin saldırısı sonucu, Kahraman Askerimiz Remzi Nişan ile Kahraman Güvenlik Korucularımız; Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir, Veysi Sebik Şehit düştüler. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; aileleri ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum."
Son Dakika › Güncel › Süleyman Soylu Açıkladı: Pençe Yıldırım Harekat Bölgesinde 5 Şehit - Son Dakika