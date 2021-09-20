Süleyman Soylu, Ampute Milli Takımı'nı görüntülü arayarak tebrik etti
20.09.2021 10:03
Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası Finali'nde İspanya'yı 6-0 yenerek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'na tebrik yağdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da takımı görüntülü aradı. Soylu, Teknik Direktör Osman Çakmak'a, "Gaziler Günü'nde söz verdiğiniz gibi yaptınız. Allah razı olsun. Hepinizi kutluyoruz" ifadelerine yer verdi.
Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Maçın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ı telefonla arayarak tebrik etti.
"GÜZEL BİR HEDİYE VERDİNİZ"
Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'a ve futbolculara tebriklerini ileten Soylu tebrik konuşmasında "Sizi tebrik ediyoruz. Bütün takıma tebriklerimizi ve takdirlerimizi ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kutluyorum sizi. Gaziler Günü'nde güzel bir hediye verdiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun inşallah. Büyük bir hediye verdiniz milletimize" ifadelerini kullandı.
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