Süleyman Soylu: "Apo'nun Bir Adamını Daha 4'ü ile Gönderdik. Onlara Güzel Bir Seçim Hediyesi Verdik"
44 dakika önce
Süleyman Soylu: "APO'nun bir adamını daha 4'ü ile gönderdik.
Süleyman Soylu
: "APO'nun bir adamını daha 4'ü ile gönderdik. Onlara güzel bir seçim hediyesi verdik" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
:
"Gezi olaylarında faiz 3,5 - 4'tü, gezi olayları bitti faizler yüzde 13'e, 14'e çıktı. Bu bedeli kim ödüyor"
" Irak
'ın kuzeyinde bir devlet kurmak istediler. Bir referandum yaptılar. ABD
zil takıp oynamaya başladı. O devleti kim kurdurmadı, Recep Tayyip Erdoğan
ve Türkiye
kurdurmadı"
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:05 Kaynak: İHA
Saadet Partisi, Süleyman Soylu İçin YSK'ya Başvurdu!
Yalova Belediyesi'nden Skandal! Bakanlığın Hibe Bisikletlerini 3 Yıl Depoda Saklamışlar
Fatih Portakal, 31 Mart Seçimlerinde Oy Vermeyeceği Partiyi Duyurdu
Usta Oyuncu Perran Kutman'ın Annesi Hayatını Kaybetti