Son Dakika Haberleri: Süleyman Soylu: "Apo'nun Bir Adamını Daha 4'ü ile Gönderdik. Onlara Güzel Bir Seçim Hediyesi Verdik"

Süleyman Soylu: "Apo'nun Bir Adamını Daha 4'ü ile Gönderdik. Onlara Güzel Bir Seçim Hediyesi Verdik"

44 dakika önce

Süleyman Soylu: "APO'nun bir adamını daha 4'ü ile gönderdik.

Süleyman Soylu:
Süleyman Soylu: "APO'nun bir adamını daha 4'ü ile gönderdik. Onlara güzel bir seçim hediyesi verdik"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
"Gezi olaylarında faiz 3,5 - 4'tü, gezi olayları bitti faizler yüzde 13'e, 14'e çıktı. Bu bedeli kim ödüyor"
" Irak'ın kuzeyinde bir devlet kurmak istediler. Bir referandum yaptılar. ABD zil takıp oynamaya başladı. O devleti kim kurdurmadı, Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye kurdurmadı"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:05 Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Politika
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