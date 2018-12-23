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Süleyman Soylu, Aydın Menderes'in Anma Törenine Katıldı

3 saat önce

- Süleyman Soylu, Aydın Menderes'in anma törenine katıldı Merhum Başbakan Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes mezarı başında anıldıİSTANBUL - Merhum Başbakan Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes, ölümünün 7'nci yılında kabri başında anıldı.

- Süleyman Soylu, Aydın Menderes'in anma törenine katıldı
Merhum Başbakan Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes mezarı başında anıldı

İSTANBUL - Merhum Başbakan Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes, ölümünün 7'nci yılında kabri başında anıldı. Anma törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.
57 yıl önce idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes, ölümünün 7'nci yılında kabri başında anıldı. Topkapı Anıt Mezar'daki anma törenine, Aydın Menderes'in eşi Ümran Menderes, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve vatandaşlar katıldı.
Önce Adnan Menderes için dua edildi
Anma töreni öncesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın Menderes'in eşi Ümran Menderes ve beraberindekiler önce merhum Başbakan Adnan Menderes'in mezarında dua etti. Ardından Aydın Menderes'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.
Okunan Kur'an-ı Kerim ve duanın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ümran Menderes, Aydın Menderes'in kabrine karanfil koydu. Tören sonunda vatandaşlara Aydın Menderes için lokma ikram edildi.
3 dönem milletvekilliği yaptı
Aydın Menderes, 1977 yılında Adalet Partisi Konya Milletvekili, 1995 yılında Refah Partisi'nden İstanbul Milletvekili ve 1999 yılında Fazilet Partisi'nde İstanbul Milletvekili seçilerek mecliste görev almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:36 Kaynak: İHA

Adnan Menderes, Süleyman Soylu, Aydın Menderes, Menderes, Politika
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