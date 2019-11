Süleyman Soylu Bakanı Soylu, Fahri Trafik Müfettişleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Fahri Trafik Müfettişleri Değerlendirme ve Eğitim Toplantısı'na" katıldı. Trafik politikaları ve güvenlik başlıklarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, bir otelde gerçekleştirilen "Fahri Trafik Müfettişleri Değerlendirme ve Eğitim Toplantısı'na" katıldı. Toplantıda Trafik Planlama ve Destek Daire Başkanı Mehmet Yavuz sunum gerçekleştirdi. Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, fahri trafik müfettişleri katıldı.

Soylu, trafik meselesinin ülkeye en çok zarar veren meselelerden birisi olduğunu belirterek, " Fahri Trafik Müfettişleri Projesi'nin 1996'da başladı. Trafik sorunlarının çözümü yönünde çok önemli mesafe katedildi rakamlara yansıyan hızlı gelişmeler yaşandı. Denetleme sayısı arttıkça kazaların azaldı. Tuzak radar uygulaması yerine "Otoyollarda ortalama hız koridoru" uygulamasını getirdik. Ortalama hız koridorunu uygulamaya başladığımız otoyollarda geçen yılın 10 ayına göre bu yılın 10 ayında kaza sayısı yüzde 24 oranında azaldı. Keza başka bir yenilik, Maket Trafik Ekibi Uygulaması. Zaman içerisinde uygulama sonuçları gösterdi ki, kazaların azalmasında net bir etkisi var. Rakamlara yansıdı mı, evet yansıdı. Burada yılı dörder aylık 3 devreye bölerek arkadaşlarımız değerlendirme yapıyorlar. Maket trafik ekibi yerleştirdiğimiz noktaların 3 kilometre yarı çapındaki alan içinde meydana gelen ölümlü kaza sayısı, geçen yılın 8 ayına göre bu yılın 8 ayında yüzde 32,18 azaldı. Önemli bir rakam" dedi.

Trafiğin havadan denetlenmesi konusunda yeni bir gelişme katedildiğini belirten Soylu, "Son bir yılda, helikopterle bin 489 saat, "drone"larla 15 bin 329 saat denetim uçuşu gerçekleştirildi. Genel denetimlerin yanı sıra kusur başlıklarına odaklı denetimler de sahadaki etkinliği artırdı. Geçen yılın 10 ayına göre bu yılın 10 ayında emniyet kemeri denetimleri yüzde 21,8, okul servis araçları denetimleri yüzde 32,5, alkollü araç kullanımı dolayısıyla geri alınan sürücü belge sayısı yüzde 21,1 oranında artmıştır" diye konuştu.

Bakan Soylu, yaya ölümlerinin de azalış eğiliminde olduğu bilgisini vererek, "Geçen yılın 10 ayı ile bu yılın 10 ayı karşılaştırıldığında, yaya ölümlerinde tüm Türkiye'de yüzde 28,8 oranında azalış gözükmektedir. 441'den 314'e düşmüştür. Bu da yaya ölümlerinde 127 can kurtulmuş demektir. Hazır yeri gelmişken bu gayretlerimizin sonuçlarını da paylaşmak isterim. 10 aylık verileri geçen yılla kıyasladığımızda, ölümlü kaza sayısı yüzde 26, bu kazalardaki can kaybı yüzde 28,5, yaralı sayısı yüzde 10,6, uluslararası bir standart olan 100 bin araca düşen can kaybı sayısı da yüzde 29,5 oranında azalmıştır. Kaldı ki bu periyotta sürücü belgesi sayısı yüzde 4,2, motorlu araç sayısı yüzde 1,5 artmıştır" ifadelerini kullandı.

20 bin 308 fahri trafik müfettişi

10 aylık verilere göre, ülke genelindeki trafik tutanaklarının yüzde 2,3'ü fahri trafik müfettişlerince düzenlendiğini ifade eden Soylu, "Geçen yıl bu rakam yüzde 1,7'di. Fahri müfettişliğin etkinliğini arttırmak için fahri müfettişlere yılda iki kez de eğitim verdiklerine işaret eden Soylu, "Halihazırda 20 bin 308 fahri trafik müfettişimiz var ve inşallah bu kasım ayının sonuna kadar bu rakama 14 bin 716 arkadaşımızı