Süleyman Soylu: "Batı, Terör Örgütüne Verdiği Desteğin Onda Birini Bize Verseydi, Dünyadaki...
39 dakika önce
Süleyman Soylu: "Batı, terör örgütüne verdiği desteğin onda birini bize verseydi, dünyadaki ülkelerin birçok meselesini halletmiş, bitirmiştik" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bizimle sürekli uğraştılar, bize hep bir maliyet yıktılar" " Kardeşi kardeşe kurşun sıkar hale getirdiler" "Sen...
Süleyman Soylu
: "Batı, terör örgütüne verdiği desteğin onda birini bize verseydi, dünyadaki ülkelerin birçok meselesini halletmiş, bitirmiştik" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
:
"Bizimle sürekli uğraştılar, bize hep bir maliyet yıktılar"
" Kardeşi kardeşe kurşun sıkar hale getirdiler"
"Sen istediğin kadar seçim yap ben senin başbakanını da, ben senin bakanını da, ben senin milletvekilini de kendime oyuncak yapmasını bilirim derlerdi."
"Batı, terör örgütüne verdiği desteğin onda birini bize verseydi, etrafımızdaki coğrafyada, dünyadaki ülkelerin birçok meselesini halletmiş, bitirmiştik"
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:13 Kaynak: İHA
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