Süleyman Soylu, "Belediyeye PKK'yı Musallat Etmeyin"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Beylikdüzü'nde kanaat önderleriyle bir araya geldiği programda, "Kime bakarsanız bakın neyi söylerseniz söyleyin.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Beylikdüzü'nde kanaat önderleriyle bir araya geldiği programda, "Kime bakarsanız bakın neyi söylerseniz söyleyin. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediyesi'ne PKK'yı musallat etmeyin, bu kadar basit" dedi.



İçişleri bakanı Süleyman Soylu, Beylikdüzü Royal Davet Salonunda Kanaat önderleri ile düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Programın yapıldığı salona gelen Bakan Soylu, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.



Konuşmasında yerel seçimlerin ülke refahı ve kalkınması için önemini vurgulayan Soylu, vatandaşlardan destek istedi.



Bakanı Soylu konuşmasında terörle mücadele çalışmalarını anlatarak, "Kime bakarsanız bakın neyi söylerseniz söyleyin. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesini ve Beylikdüzü Belediyesine PKK'yı musallat etmeyin, bu kadar basit. Benim sorumluluğum kadar sizlerin de sorumluluğu var. Bu ülke hepimizin ülkesi ne olur musallat etmeyin. Bunların bu şekilde elde edeceği güç ile atacağı adımları hesap dahi edemeyiz. Öne bir tane adam koyarlar arkasında istedikleri gibi bir dünya dizayn ederler. Bu dağlarda 15 bin terörist vardı şimdi 700 terörist kaldı. Kafalarını çıkartamıyorlar şuanda. Bir taraftan FETÖ ile mücadele ediyoruz, bir taraftan PKK ile mücadele ediyoruz. Bunları heyecan, iman ve koordinasyon ile yapıyoruz. Öyle bir koordinasyon sistemi kurduk ki Cumhuriyet tarihimizin en parlak sonuçlarını alıyoruz. Terörde, asayişte hepsinde en parlak sonuçları alıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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