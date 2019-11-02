Son Dakika Haberleri: Süleyman Soylu: "Biz DEAŞ mensuplarının oteli değiliz"
Son Dakika Politika Süleyman Soylu: 'Biz DEAŞ mensuplarının oteli değiliz'

Süleyman Soylu: "Biz DEAŞ mensuplarının oteli değiliz"

7 saat önce

Süleyman Soylu: "Biz DEAŞ mensuplarının oteli değiliz" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Yabancı uyruklu DEAŞ'lıları Fırat Kalkanı bölgesindeki yüksek güvenlikli cezaevlerinde tutuyoruz" "Ben ne yapayım senin teröristini.

Süleyman Soylu: "Biz DEAŞ mensuplarının oteli değiliz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

"Yabancı uyruklu DEAŞ'lıları Fırat Kalkanı bölgesindeki yüksek güvenlikli cezaevlerinde tutuyoruz"

"Ben ne yapayım senin teröristini. Cezası bitince vatandaşlık mı vereyim?"

"İstanbul'da kayıtlı olmayan Suriyeliler kayıtlı oldukları illere gönderiliyor."

Süleyman Soylu: Biz DEAŞ mensuplarının oteli değiliz

Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:05 Kaynak: İHA
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