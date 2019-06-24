Son Dakika Haberleri: Süleyman Soylu: "Bizim biraz işimiz zorlaşacak.
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Süleyman Soylu: "Bizim biraz işimiz zorlaşacak.

1 saat önce

Süleyman Soylu: "Bizim biraz işimiz zorlaşacak.

Süleyman Soylu: "Bizim biraz işimiz zorlaşacak. Doktorlara şiddet, kadınlara şiddet, taciz... İnşallah bizim işimizi zorlaştırmaz"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
"Demokrasiyi hazmetmek kolay bir iş değildir, doğru bir iştir"
"Demokrasi açısından önemli bir sonuç olmuştur"
"Demokrasi şehitleri verenlerle verdirenler arasındaki temel fark bu"
Süleyman Soylu: Bizim biraz işimiz zorlaşacak.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:03 Kaynak: İHA
taciz, şiddet, , içişleri bakanı süleyman soylu, Politika
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