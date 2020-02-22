Süleyman Soylu'dan Abdullah Gül'e: Yazıklar olsun size - Son Dakika
Son Dakika Dünya Süleyman Soylu'dan Abdullah Gül'e: Yazıklar olsun size - Son Dakika Dünya

Süleyman Soylu'dan Abdullah Gül'e: Yazıklar olsun size

6 saat önce

Süleyman Soylu'dan Abdullah Gül'e: Yazıklar olsun size

Süleyman Soylu'dan Abdullah Gül'e: Yazıklar olsun size, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Gezi olayları ile gurur duyduğu yönündeki ifadelerini hatırlatan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e "Sözleri içime hançer gibi saplandı. Yazıklar olsun size." dedi.


"Hem Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakacaksınız hem Tayyip Erdoğan'ın karşısında birileriyle anlaşma yapacaksınız" diyen Bakan Soylu, "(Gezi Parkı olayları) O günkü Cumhurbaşkanımızın sanki o olayların yaşandığı bir ülkede yaşamıyormuş gibi bugün söz söylemesi de bırakın İçişleri Bakanlığını, bu ülkenin bir ferdi olarak, Süleyman Soylu olarak içime hançer gibi saplanmıştır. Hem Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakacaksınız hem Tayyip Erdoğan'ın karşısında birileriyle anlaşma yapacaksınız, ondan sonra da bugün gelip sırça köşklerinizde devletin size sunduğu bütün imkanlarla bu milletin size verdiğini bir şekilde bu millete kötülük olarak anlatmaya çalışacaksınız. Yazıklar olsun size." ifadelerini kullandı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu, Abdullah Gül, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:24 
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