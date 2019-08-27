Süleyman Soylu'dan, HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan Hacire Akar açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

"Hacire Akar, eylemini emniyetin, valiliğin önünde değil terör örgütünün siyasi kanadı olan partinin önünde yaptı"

"Eylem yaptı ve sonucunu söke söke aldı"