Son Dakika Haberleri: Süleyman Soylu'dan, HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan Hacire Akar açıklaması
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Süleyman Soylu'dan, HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan Hacire Akar açıklaması

1 saat önce

Süleyman Soylu'dan, HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan Hacire Akar açıklaması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Hacire Akar, eylemini emniyetin, valiliğin önünde değil terör örgütünün siyasi kanadı olan partinin önünde yaptı" "Eylem yaptı ve sonucunu söke söke aldı"

Süleyman Soylu'dan, HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan Hacire Akar açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

"Hacire Akar, eylemini emniyetin, valiliğin önünde değil terör örgütünün siyasi kanadı olan partinin önünde yaptı"

"Eylem yaptı ve sonucunu söke söke aldı"

Halkların Demokratik Partisi, Süleyman Soylu, Hacire Akar, Politika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 08:57 Kaynak: İHA
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