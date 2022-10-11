Süleyman Soylu'dan Kadıköy'deki Patlamaya İlişkin Açıklama: "Evde Havaifişek Yapımında Kullanılan Malzeme, Tabanca Bulundu Ancak Terör Bağlantısı... - Son Dakika
Üye Girişi

Süleyman Soylu'dan Kadıköy'deki Patlamaya İlişkin Açıklama: "Evde Havaifişek Yapımında Kullanılan Malzeme, Tabanca Bulundu Ancak Terör Bağlantısı...

11.10.2022 13:00
Süleyman Soylu'dan Kadıköy'deki Patlamaya İlişkin Açıklama: "Evde Havaifişek Yapımında Kullanılan Malzeme, Tabanca Bulundu Ancak Terör Bağlantısı...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadıköy Fikirtepe Mahallesi’nde 3 katlı binanın ikinci katında meydana gelen patlamaya ilişkin yapılan ilk tespitleri aktardı. Soylu, “bir sol ayağının kesik olduğu ve evinin son bir ayda ziyaret edenler tarafından tespit edilip çöp eve döndüğü, evde birçok metal parçalar bulunduğu ve evinde bir yıldır toz halde bulundurduğu maytap gibi havai fişek gibi piroteknik bir malzeme olduğu ama evinde bir sanki kurusıkıdan bozma 7.65 bir tabanca da bulunduğu… Yaptığımız bütün çalışmalarda bir terör bağlantısı göremedik şimdiye kadar” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadıköy Fikirtepe Mahallesi'nde 3 katlı binanın ikinci katında meydana gelen patlamaya ilişkin yapılan ilk tespitleri aktardı. Soylu, "bir sol ayağının kesik olduğu ve evinin son bir ayda ziyaret edenler tarafından tespit edilip çöp eve döndüğü, evde birçok metal parçalar bulunduğu ve evinde bir yıldır toz halde bulundurduğu maytap gibi havai fişek gibi piroteknik bir malzeme olduğu ama evinde bir sanki kurusıkıdan bozma 7.65 bir tabanca da bulunduğu… Yaptığımız bütün çalışmalarda bir terör bağlantısı göremedik şimdiye kadar" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün Emniyet Genel Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenledi.

Soylu, Kadıköy Fikirtepe Mahallesi'nde 3 katlı binanın ikinci katında meydana gelen patlamaya ilişkin şu açıklamaları yaptı:

"Patlamanın nereden kaynakladığını değerlendirirken; ilk bilgilere göre, itfaiyede yüzde 70 civarında bu sayın valimize şifaen doğalgaz patlaması olabilir dedi. Bu ilk görgü. Daha sonra binanın içerisine girilince bir değerlendirme yapıldı. Doğalgazdan olmayabileceği konusu ortaya çıktı. Hemen ilk önce bir yaralı var denildi. Daha sonra Üç kişinin hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Daha sonra şöyle bir tezvirat ortaya çıktı. Özbekler orada bomba imal ediyorlardı. Allah'tan korkuları yok. Bu FETÖ, öyle kirletmeye çalışıyorlar ki… Acaba öyle mi? Sorularını zihinlerimizde oluşturuyorlar. FETÖ'nün bot hesapları devreye giriyor. Hemen psikolojik bir harekat başlatıyorlar.

Arkadaşlarımız yaptıkları tetkikler çerçevesinde olay terör de olabilir. Olmayabilir de. Şu anda elde ettiğimiz bilgileri sizlerle paylaşmak isterim. Maalesef 1959 doğumlu M.K., yakınlarının ve akrabalarının şizofreni hastası olduğunu söyledikleri, son üç ayda evden birkaç kez çıktığının değerlendirildiği bir sol ayağının kesik olduğu ve evinin son bir ayda ziyaret edenler tarafından tespit edilip çöp eve döndüğü, evde birçok metal parçalar bulunduğu ve evinde bir yıldır toz halde bulundurduğu maytap gibi havai fişek gibi piroteknik bir malzeme olduğu ama evinde bir sanki kurusıkıdan bozma 7.65 bir tabanca da bulunduğu, geçmiş dönemlerde 1980 öncesi aşırı sol örgütlerle bir irtibatının da olduğu ama ondan sonra herhangi bir irtibatına rastlanmadığı ve İsviçre'de bir adam öldürme olayından dolayı Türkiye'de yakalanmış ve cezaevinde yattığı, bu konuda aile bireylerini suçladığı ve bir elektriğe çok meraklı, kendi kendine yaşayan… Yaptığımız bütün çalışmalarda bir terör bağlantısı göremedik şimdiye kadar. İrtibat ve iltisak ya da irtibat ve iltisakı olan kişiyle irtibat göremedik. Dün gece bir itibarıyla 30'a yakın kişinin ifadesi alındı."

"BİZ BU AİLENİN SADECE İŞİNDEN İSTİFADE EDELİM. ONDAN SONRASINA KARIŞMAYALIM GİBİ BİR ANLAYIŞ İÇERİSİNDE OLAMAYIZ"

Soylu, "polis intiharları" ile ilgili olarak da şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bu polis intiharları meselesinde de büyük bir özellikle FETÖ tarafından başlatılan ve hakikaten hepimizi üzen bu olayı farklı bir noktaya çekmek için çabayı görüyorum. Uzun zamandan beri bu meselede bunu gerek konvansiyonel medya üzerinden gerek sosyal medya üzerinden sürekli olarak gündemde tutma ve polis teşkilatını bunun üzerinden hem demoralize etme hem baskılama yöntemini de bir strateji olarak, asimetrik bir hamle olarak gördüğümü de ifade etmeliyim. Peki, olay nedir? 2016 yılında da İçişleri Bakanlığı'na geldiğimizde de bu olayla karşı karşıyaydık. ve hemen 2016 yılından itibaren bu olayı görünce normal vatandaşımızın intihar sayısından daha yüksek bir intihar sayısını görünce bu konuda ilk önce Türk Polis Teşkilatının Teftiş Kurulu Başkanlığı'na, ardından Polis Akademisi'ne, ardından Mülkiye Teftiş Kurulu'na üç ayrı çalışma hazırlattık. Yani dünyada ne seyirde? Türkiye'de ne seyirde? ve biz bu konuda hangi tedbirleri almalıyız? Daha neler yapabiliriz? ve bunun sebepleri nelerdir? Dört başı mamur çalışmalar yapıldı ve emniyet teşkilatımız da bu konuyla alakalı birimlere bu çalışmayı verdi ve teker teker baktık.  Şu anda da son 11 aydır yürüyen Hacettepe Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi öğretim üyelerimizin içerisinde bulunduğu bilim kurulu da oluşturduk. Bu dördüncü çalışmayı da bunlarla birlikte sürekli olarak yapıyoruz.

Peki bu çalışmalardaki muradımız nedir? Bu çalışmalardaki muradımız şu: Biz bir aileyiz. Polis ailesi. Elbette ki ailenin kendi adına yaşadığı heyecanlar, sorunlar, mutluluklar, sıkıntılar, iyi günler, sıkıntılı günler olabilir. Biz bu ailenin sadece işinden istifade edelim. Ondan sonrasına karışmayalım gibi bir anlayış içerisinde olamayız. Çünkü, Türk Polis Teşkilatı'nın ailesinin huzuru, sükunu aynı zamanda mutluluğu elbette ki milletimizle karşı karşıya kaldığı için hem milletimiz nezdinde hem kendi nezdinde önemli. Bütün bu konudaki süreç, Emniyet Genel Müdürümüz, Teftiş Kurulu Başkanımız, ilgili sağlık ve sosyal hizmetler başkanlığımız… Bunlarla birlikte yürütmeye gayret gösterdik."

YORUMLAR
500
Bakan Soylu, hanelere kayıtlı yabancılar bulunduğu iddiasını soran muhabirin çenesine dokunup 'canım benim' dedi, soruyu yanıtlamadan uzaklaştı Bakan Soylu, hanelere kayıtlı yabancılar bulunduğu iddiasını soran muhabirin çenesine dokunup 'canım benim' dedi, soruyu yanıtlamadan uzaklaştı Almanya İçişleri Bakanı, Sırbistan'ın vize uygulamasını 'kabul edilemez' buldu Almanya İçişleri Bakanı, Sırbistan'ın vize uygulamasını 'kabul edilemez' buldu Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu, polis intiharlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu, polis intiharlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması
Kaynak: ANKA

Süleyman Soylu, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Süleyman Soylu'dan Kadıköy'deki Patlamaya İlişkin Açıklama: 'Evde Havaifişek Yapımında Kullanılan Malzeme, Tabanca Bulundu Ancak Terör Bağlantısı... - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
19:02 Osmaniye'de deprem! 5,1 şiddetinde sarsıntı meydana geldi
17:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnaf kredisinin ayrıntıları ortaya çıktı! İşte aylık taksit ve toplam ödeme tutarı
17:22 Polonya, Bayraktar TB2 için tarih verdi: Ekimde ordu insansız hava araçları ile donatılacak
17:07 Ankara'da meydana gelen kardeş cinayetinin nedeni belirlendi: Babalarının emekli maaşı için birbirlerine girmişler
16:41 Arka Sokaklar hayranlarını heyecanlandıran video! Efsane dizi geri dönüyor
16:27 Gaziantep'te telefonla konuşurken motosikletin çarptığı adam, yaşadığı kazaya rağmen telefonla konuşmaya devam etti
16:17 "Yaşayan Nostradamus" olarak ünlenen Brezilyalı Salome'dan bomba iddia: ABD, 2024 veya 2026 yıllarında yaşayacağı saldırılarla sarsılacak
16:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar uzun süredir fiilen bu savaşın içinde, savaş Anglo Saksonlar tarafından kontrol ediliyor
16:09 Müzisyen Şener Esen cinayetinin tutuklu sanığı için akıl sağlığı raporu talep edildi
16:09 CHP'li Özel'den, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti saflarına geçmesine sert tepki: Kendisini haksız yere dama sokan partinin siyasetçileriyle başarılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 19:56:04. #1.11#
SON DAKİKA: Süleyman Soylu'dan Kadıköy'deki Patlamaya İlişkin Açıklama: "Evde Havaifişek Yapımında Kullanılan Malzeme, Tabanca Bulundu Ancak Terör Bağlantısı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement