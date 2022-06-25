Süleyman Soylu'dan Marmaris'teki yangın üzerinden Ekrem İmamoğlu'na gönderme: Karda, depremde beyefendiler tatilde - Son Dakika
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Süleyman Soylu'dan Marmaris'teki yangın üzerinden Ekrem İmamoğlu'na gönderme: Karda, depremde beyefendiler tatilde

25.06.2022 11:56
Süleyman Soylu'dan Marmaris'teki yangın üzerinden Ekrem İmamoğlu'na gönderme: Karda, depremde beyefendiler tatilde

Marmaris'te çıkan orman yangını 5. günde kontrol altına alındı. Bölgede çalışmaları takip eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise güzel haberi verdikten sonra muhalefete yüklendi. Soylu, "Uçak yok' diyen oldu. Allah korkunuz yok mu? Bu insanlara karşı doğruyu söylemek zorunda değil misiniz? Kar yağar, deprem olur, beyefendiler tatildeler. Yalan ve iftiradan kaynaklanan siyaseti de niteliksiz bir hale getirmek istiyorlar. Biz buna müsaade etmeyiz, etmeyeceğiz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5 gündür devam eden orman yanının kontrol altına alındığını duyurdu. Bölgede incelemelerde bulunan Bakan Kirişci, "Soğutma çalışmaları gün boyu sürecek. Yanan alanlarda da istismara izin verilmeyecek" dedi.

"3 KOYUNU GÜTMEKTEN ACİZLER"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yangına ilişkin bilgiler verdikten sonra muhalefetin ortaya attığı iddialara tek tek yanıt verdi. Soylu, "Ben şunu anlamakta zorlanıyorum. Bugün bu görevlerde varız, yarın başka arkadaşlarımız olur. Muhalefet böyle mi yapılır? 3 koyunu gütmekten aciz insanlar siyasi muhalefeti niteliksiz hale getirmişlerdir.

"ALLAH'TAN KORKMUYOR MU?"

Yangın söndürme uçağının olmadığını söyleyenler Allah'tan korkmuyor mu? Burada çalışan insanlarımız var. Burada kendini ateşe atanların hakkını ben savunmazsam kendimi sorgularım. Herkesin elindeki imkanı ve gayretlerini aziz vatandaşlarımız görüyor. Burada çalışan insanlara bu yangınla mücadele edenlerin hakkını sorgulamazsam adamlığım, insanlığım sorgulanır.

"KARDA, DEPREMDE BEYFENDİLER TATİLDELER"

Kar yağar, deprem olur, beyefendiler tatildeler. Yalan ve iftiradan kaynaklanan siyaseti de niteliksiz bir hale getirmek istiyorlar. Biz buna müsaade etmeyiz, etmeyeceğiz. Sığ ve niteliksiz muhalefet yangın gibi tehlikelidir. Bizim helikopterlerimizin, devlet hava araçlarımızın yüzde 90'ından çoğu gece görüşlüdür.Gece yangın söndürebilen araç farklıdır. Kullandık mı, evet geçen sene deneyimledik. Herkes kendi işini yapsın. Buna bir belediye başkanı karışırsa tuz kokmuş demektir.Bunlar doğru işler değil. Hepimiz sorumluluk sahibiyiz." dedi.

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Son Dakika Güncel Süleyman Soylu'dan Marmaris'teki yangın üzerinden Ekrem İmamoğlu'na gönderme: Karda, depremde beyefendiler tatilde - Son Dakika


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