Süleyman Soylu'dan Muhalefetin İddialarına Cevap

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Ahmet Kural Hakkındaki İddialarla İlgili İlk Kez Konuştu: İftiraya Uğradığımı Kanıtlayacağım

Bakan Kurum: TOKİ'nin 50 Bin Konut Projesine Başvurular Şu Ana Kadar 5 Bini Geçti