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Süleyman Soylu'dan Sezai Karakoç paylaşımı geldi! Sosyal medya bu olayı konuştu - Son Dakika

Süleyman Soylu'dan Sezai Karakoç paylaşımı geldi! Sosyal medya bu olayı konuştu

17.11.2021 08:48
Süleyman Soylu'dan Sezai Karakoç paylaşımı geldi! Sosyal medya bu olayı konuştu

Türk edebiyatının en önemli şairlerinden olan Sezai Karakoç, dün 88 yaşında yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Karakoç için yaptığı paylaşımda ise "Diriliş Nesli'nin öncüsü, Yedi Güzel Adam'dan, Üstad Sezai Karakoç dünya sürgününü tamamlayarak en sevgilisine kavuştu." sözleri yer aldı. Sosyal medyada kullanıcıların bir kısmı Karakoç'un Yedi Güzel Adam'dan biri olmadığını savunurken, başka bir kesim ise durumun tam tersi olduğunu ifade etti.

Şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç, dün İstanbul'da 88 yaşında aramızdan ayrıldı. Karakoç'un vefatı pek çok kişiyi yasa boğdu. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere birçok siyasi isim taziye mesajı yayınladı.

"EN SEVGİLİSİNE KAVUŞTU"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Karakoç'un vefatı nedeniyle bir mesaj paylaştı. Açıklamada, "Fikir dünyamızın rehberlerinden, Diriliş Nesli'nin öncüsü, Yedi Güzel Adam'dan, Üstad Sezai Karakoç "dünya sürgünü"nü tamamlayarak "en sevgili"sine kavuştu... Rabbim mekanını cennet, makamını âlî eylesin inşallah..." ifadeleri yer aldı.

Süleyman Soylu'nun Sezai Karakoç paylaşımı, sosyal medyayı ikiye böldü

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Ancak Soylu'nun mesajındaki Yedi Güzel Adam detayı kullanıcıların dikkatini çekti. Bir kısım kullanıcılar; en bilinen ve sevilen edebi topluluklarından biri olan Yedi Güzel Adam'ın, edebiyat dünyasında Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Ali Kutlay olarak bilindiğini savundu. Bu nedenle Karakoç'un bu gruba dahil olmadığını söylediler. Bu paylaşımlarda; "Yedi Güzel Adam'dan değildi. Lütfen değiştirin.", "Üstad 7 güzel adamdan biri değildi. O yalnız ve çok güzel bir adamdı." gibi mesajlar yer aldı.

Diğer bir kesim ise Karakoç'un da bu topluluğa dahil edilebileceğini savundu. Soylu'nun paylaşımının altında konu hakkında çok sayıda yorum yapıldı.

Süleyman Soylu'dan Sezai Karakoç paylaşımı geldi! Sosyal medya bu olayı konuştu

Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu, Sezai Karakoç, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Süleyman Soylu'dan Sezai Karakoç paylaşımı geldi! Sosyal medya bu olayı konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süleyman Soylu'dan Sezai Karakoç paylaşımı geldi! Sosyal medya bu olayı konuştu - Son Dakika
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