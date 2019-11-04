Süleyman Soylu: DEAŞ'lıları vatandaşlıktan çıkarsalar bile ülkelerine göndereceğiz
6 saat önce
Soylu: DEAŞ'lıları vatandaşlıktan çıkarsalar da göndereceğiz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar kendi ülkelerine göndeririz." dedi.
Euronews'e konuşan iki ülke yetkilileri, IŞİD mensupları konusundaki tutumlarının değişmediğini; en iyi çözümün örgüt üyelerinin bulundukları yerlerde yargılanması olduğunu belirtmişti.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:54
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