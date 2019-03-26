Son Dakika Haberleri: Süleyman Soylu: "Gereğini Yerine Getirecek Kişi Benim. Bir Seçilsinler de Görelim Bakalım"

Süleyman Soylu: "Gereğini Yerine Getirecek Kişi Benim. Bir Seçilsinler de Görelim Bakalım"

24 dakika önce

Süleyman Soylu: "Gereğini yerine getirecek kişi benim. Bir seçilsinler de görelim bakalım" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "325 PKK'lı, HDP'liyi kendi listelerine koydular" "Bugün yarın nasıl protokol imzaladıklarını milletimiz görecek" "Doğu ve Güney Doğu'da PKK'ya vurduğumuz darbelerin...

Süleyman Soylu:
Süleyman Soylu: "Gereğini yerine getirecek kişi benim. Bir seçilsinler de görelim bakalım"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
"325 PKK'lı, HDP'liyi kendi listelerine koydular"
"Bugün yarın nasıl protokol imzaladıklarını milletimiz görecek"
"Doğu ve Güney Doğu'da PKK'ya vurduğumuz darbelerin hıncını almaya çalışıyorlar bizden"
"Şimdi daha yeni, yerini söylemeyeceğim. Türkiye'ye patlatmaya gönderiyorlardı, evlatlarımız yakaladı."
"İstanbul ve Ankara'yı PKK'nın vesayetine bırakmak istiyorlar"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:48 Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, PKK, Süleyman Soylu, Politika
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