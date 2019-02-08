Son Dakika Haberleri: Süleyman Soylu, Göçük Alanında İncelemelerde Bulunuyor

Süleyman Soylu, Göçük Alanında İncelemelerde Bulunuyor

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile beraber Kartal'da çöken binanın bulunduğu alanda incelemelerde bulunuyor.

Süleyman Soylu, Göçük Alanında İncelemelerde Bulunuyor, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile beraber Kartal'da çöken binanın bulunduğu alanda incelemelerde bulunuyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile beraber, Kartal'da çöken 8 katlı binanın bulunduğu alanda incelemelerde bulunuyor. Çok sayıda arama kurtarma ekibinin çalışmalarını sürdürdüğü bölgede Bakan Soylu, gelişmeleri bizzat olay yerinde takip ediyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:45 Kaynak: İHA

İstanbul Valisi, Murat Kurum, Kartal, Süleyman Soylu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kartal'da 45 Saat Sonra Gelen Mucize! Ekipler, Sesin Geldiği Noktaya Odaklandı Kartal'daki Enkazdan 16 Yaşındaki Bir Genç Kurtarıldı

Kartal'da Çöken Binadaki Ölü Sayısı 14'e Yükseldi Son Dakika! Kartal'da Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 15'e Yükseldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 19:23:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süleyman Soylu, Göçük Alanında İncelemelerde Bulunuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]