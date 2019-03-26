Son Dakika Haberleri: Süleyman Soylu, İzmir'de Gazi, Şehit Ve STK'ların Yanında!

Süleyman Soylu, İzmir'de Gazi, Şehit Ve STK'ların Yanında!

19 dakika önce

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yıl Dönümünde, İzmir'de şehit aileleri, gazi ve STK'ların değerli temsilcileriyle bir araya geldi.

Süleyman Soylu, İzmir'de Gazi, Şehit Ve STK'ların Yanında!, System.String[]

Bakan Soylu; "Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli, Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli..." sözleriyle günün anlam ve önemine değindi.

Bugün (12.03.2019), saat 9:30'da Kaya Termal Otelde, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun katılımıyla düzenlenen kahvaltı etkinliğinde; şehit aileleri, gaziler ve STK'ların katılımıyla gerçekleşen programda, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yıl dönümüyle birleşmesi, günün anlam ve önemine değer kattı.

Tüm Emekli Polis Özel Harekatçılar Derneği (TEMPÖHDER) üyelerinin de katılım sağladığı etkinlikte, Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Yenen; "Başımızın tacı şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve çalışan emeklilerimizle bir arada olmanın gururunu yaşıyoruz. Bizler ömrünün en güzel anlarını, en acı anlarını bu Kurumda geçirmiş, en yakın arkadaşlarını şehit vermiş, gazi olmuş ve mensubu olmaktan daima şeref duymuş; kalbi, ruhu halen Özel Harekatçı olan emeklileriz. İçişleri Bakanlığının verdiği destek sayesinde; şehit aileleri, gazilerimiz ile bir arada daha güçlü ve daha güzel işler başaracağız. Yapacak işimiz çok…" söyleriyle konuşmasını bitirdi.

Şehit aileleri, gaziler ve katılımcılarla yakından ilgilenen Bakan Soylu, İhtiyaç ve taleplerini dinledi. Yoğun ilgi ve katılımın olduğu kahvaltı programı, hatıra fotoğrafların çekilmesiyle birlikte sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:43 Kaynak: Bültenler

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