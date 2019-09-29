Süleyman soylu maltepe'de trabzonlular ile buluştu
1 saat önce
Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maltepe'de İstanbul Trabzon Dernekleri tarafından organize edilen yemek programında Trabzonlular ile buluştu.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:07 Kaynak: DHA
Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul
DHA İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Maltepe
'de İstanbul Trabzon
Dernekleri tarafından organize edilen yemek programında Trabzonlular ile buluştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maltepe'de bulunan bir restoranda Kartal
İstanbul Trabzon Dernekleri'nin organize ettiği yemek programına katıldı. Soylu'yu kapıda dernek başkanları karşıladı. Yoğun ilgi altında salona giren İçişleri Bakanı Soylu, dernek üyeleri ile tek tek tokalaştı. Soylu, dernek üyesi Trabzonlular ile birlikte yemek yedi, onlarla sohbet etti. Basına kapalı gerçekleştirilen programın ardından restorandan ayrılan Süleyman Soylu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne gitti.
Görüntü Dökümü
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-Süleyman Soylu'nun restorana gelmesi
-Soylu'nun dernek üyeleri ile tokalaşması
-Soylu'nun masada oturması
-Genel ve detay
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