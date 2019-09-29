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Süleyman soylu maltepe'de trabzonlular ile buluştu

1 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Maltepe'de İstanbul Trabzon Dernekleri tarafından organize edilen yemek programında Trabzonlular ile buluştu.

Süleyman soylu maltepe'de trabzonlular ile buluştu, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Maltepe'de İstanbul Trabzon Dernekleri tarafından organize edilen yemek programında Trabzonlular ile buluştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maltepe'de bulunan bir restoranda Kartal İstanbul Trabzon Dernekleri'nin organize ettiği yemek programına katıldı. Soylu'yu kapıda dernek başkanları karşıladı. Yoğun ilgi altında salona giren İçişleri Bakanı Soylu, dernek üyeleri ile tek tek tokalaştı. Soylu, dernek üyesi Trabzonlular ile birlikte yemek yedi, onlarla sohbet etti. Basına kapalı gerçekleştirilen programın ardından restorandan ayrılan Süleyman Soylu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne gitti.

- İstanbul

Süleyman Soylu, İstanbul, Trabzon, Maltepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 09:23 Kaynak: DHA
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