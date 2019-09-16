Süleyman Soylu, 'Mobil Trafik Eğitim Tırı Türkiye Yollarında Tanıtım Programı"nda konuştu
2 saat önce
Süleyman Soylu, 'Mobil Trafik Eğitim Tırı Türkiye Yollarında Tanıtım Programı"nda konuştu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Yarının sürülerini eğitemezsek trafik kazalarını maalesef çocuklarımıza miras bırakırız" "Trafik güvenliği sorunumuzun kilit oyuncuları çocuklarımızdır"
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:52 Kaynak: İHA
Süleyman Soylu, 'Mobil Trafik Eğitim Tırı Türkiye Yollarında Tanıtım Programı"nda konuştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
"Yarının sürülerini eğitemezsek trafik kazalarını maalesef çocuklarımıza miras bırakırız"
"Trafik güvenliği sorunumuzun kilit oyuncuları çocuklarımızdır"
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