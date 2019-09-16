Son Dakika Haberleri: Süleyman Soylu, 'Mobil Trafik Eğitim Tırı Türkiye Yollarında Tanıtım Programı"nda konuştu
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Süleyman Soylu, 'Mobil Trafik Eğitim Tırı Türkiye Yollarında Tanıtım Programı"nda konuştu

2 saat önce

Süleyman Soylu, 'Mobil Trafik Eğitim Tırı Türkiye Yollarında Tanıtım Programı"nda konuştu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Yarının sürülerini eğitemezsek trafik kazalarını maalesef çocuklarımıza miras bırakırız" "Trafik güvenliği sorunumuzun kilit oyuncuları çocuklarımızdır"

Süleyman Soylu, 'Mobil Trafik Eğitim Tırı Türkiye Yollarında Tanıtım Programı"nda konuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

"Yarının sürülerini eğitemezsek trafik kazalarını maalesef çocuklarımıza miras bırakırız"

"Trafik güvenliği sorunumuzun kilit oyuncuları çocuklarımızdır"

Süleyman Soylu, 'Mobil Trafik Eğitim Tırı Türkiye Yollarında Tanıtım Programı nda konuştu

Süleyman Soylu, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:52 Kaynak: İHA
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