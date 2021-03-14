SÜLEYMAN SOYLU'NUN ANNESİ SERVET SOYLU'NUN CENAZESİ CAMİYE GETİRİLDİ - Son Dakika

SÜLEYMAN SOYLU'NUN ANNESİ SERVET SOYLU'NUN CENAZESİ CAMİYE GETİRİLDİ
14.03.2021 11:58
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun 75 yaşında vefat eden annesi Servet Soylu'nun cenazesi Gaziosmanpaşa Merkez Camii'ne getirildi.
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun 75 yaşında vefat eden annesi Servet Soylu'nun cenazesi Gaziosmanpaşa Merkez Camii'ne getirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Kalp sağlığı sorunları nedeniyle bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Servet Soylu, 75 yaşında hayatını kaybetti. Soylu'nun cenazesi Gaziosmanpaşa Merkez Camii'ne getirildi. Süleyman Soylu'da törenin düzenleneceği camiye geldi. Burada kılınacak cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığında toprağa verilecek.
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