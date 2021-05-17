Süleyman Soylu'nun danışmanından Sedat Peker'in iddialarına yanıt geldi - Son Dakika

Süleyman Soylu'nun danışmanından Sedat Peker'in iddialarına yanıt geldi

17.05.2021 10:02
Süleyman Soylu'nun danışmanından Sedat Peker'in iddialarına yanıt geldi, System.String[]

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı 5. videoda "1,6 milyon liralık arabaya biniyor" dediği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı Ali Faik Hacıoğlu, Peker'in iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Hacıoğlu, açıklamasında "Kimseyi öldürmedim, kimsenin malına çökmedim. Devletime, milletime ihanet etmedim. Devletimi yabancı servislere satmadım" ifadelerini kullandı.

YouTube kanalında bir video serisi başlatan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, yine gündeme bomba gibi düşen iddialar ortaya attı.

"DANIŞMANI BİLE ZENGİN"

Peker son videosunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı Ali Faik Hacıoğlu hakkında,"Süleyman Soylu'nun Ali Faik Hacıoğlu diye danışmanı var. Bu kişi 1,6 milyon liralık arabaya biniyor. Trabzon'a 5 milyon TL'ye ev yaptırıyor. Danışman maaşı 10 bin TL ya vardır ya yoktur. Danışmanı bile zengin..." ifadelerini kullandı.

"DEVLETİMİ YABANCI SERVİSLERE SATMADIM"

Hacıoğlu ise Peker'in iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Hacıoğlu "Ben Ali Faik Hacıoğlu, hayatımda eroin, kokain satmadım, kimseyi öldürmedim, kimsenin malına çökmedim. Devletime, milletime ihanet etmedim. Devletimi yabancı servislere satmadım" ifadelerini kullandı.

ARACINI SATIŞA ÇIKARMIŞ

Hacıoğlu, söz konusu evin yapımını ailesiyle birlikte, İçişleri Bakanlığı danışmanlığına getirildiği 2016 yılında tamamladıklarını savunarak evin ifade edilen rakamın 6'da birine mal edildiğini öne sürdü. Bahse konu aracı ise "hemen hemen 1 yıl önce yarısını borçlanarak 877 bin TL'ye aldığını" söyleyen Hacıoğlu aracı bir süre önce "borçlarını ödemek için" satışa çıkardığını savundu.

PEKER'E "MÜPTEZEL" DEDİ

Hacıoğlu açıklamalarına; "Müptezellikte, millete ihanet etmede ve gayri meşru kazançlarla insanlara zulüm edenler, geçmişte FETÖ ile iş tutup zalimlikte zirve olan karakter yoksunları, şimdi kendi gibi müptezellere sufle ederek itibar suikasti yapacaklarını zannediyor" diyerek devam etti.

İşte Hacıoğlu'nun açıklamasının tam metni;

Süleyman Soylu'nun danışmanından Sedat Peker'in iddialarına yanıt geldi
Süleyman Soylu'nun danışmanından Sedat Peker'in iddialarına yanıt geldi
Süleyman Soylu'nun danışmanından Sedat Peker'in iddialarına yanıt geldi

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Son Dakika Güncel Süleyman Soylu'nun danışmanından Sedat Peker'in iddialarına yanıt geldi - Son Dakika


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