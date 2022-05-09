Ümit Özdağ'dan korkutucu iddia: Haziran 2015 - Kasım 2015 arasındaki sürece benzer bir şiddet dalgasını sığınmacılar üzerinden planlıyorlar - Son Dakika

Ümit Özdağ, düzenlediği basın toplantısında, " Zafer Partisi'nin politikasından rahatsızlık duyanların başında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gelmektedir. Çünkü Soylu, Suriyelilerin sözde entegrasyon politikasını yürütürken Türk halkını yanlış yönlendirmekte ve yanlış bilgi vermekte, Türk halkına yalan söylemekte ve aldatmaktadır." dedi.

Özdağ şu ifadeleri kullandı:

"BAZI OPERASYONLARI YÖNETTİĞİM DOĞRUDUR"

"TGRT'de benimle ilgili olarak Soylu, "Soros çocuğu" ifadesini kullanmıştır. Soros ve desteklediği vakıflar sığınmacıların Türkiye'de kalması için başından beri çalışmaktadır. Zafer Partisi de sığınmacıların vatanlarına dönmesi için çalışmaktadır. Soylu ise sığınmacıların Türkiye'de kalması için mücadele etmekte ve Soros'la aynı çizgiyi temsil etmektedir. Süleyman Soylu bana operasyon çocuğu demiş.

Benim Türkiye Cumhuriyeti devletinin değişik kurumları için yurt içinde ve yurt dışında Türkiye'nin milli güvenliği konusunda kanunlar çerçevesinde ve yazılı görevlendirmeyle bazı operasyonlar yaptım doğrudur, bazı operasyonlar yönettiğim doğrudur.

"TANSU ÇİLLER'İN ETRAFINDA 'ANNECİĞİM' DİYE DOLAŞIYORDUN"

"Ben bu ülke için alışırken Soylu, DYP ilçe başkanı olarak Tansu Çiller'in etrafında "anneciğim" diye dolaştığını da sonrasında bir genel başkanın çantacılığını yaptığını da biliyoruz.

Soylu'nun yer aldığı operasyonlarla benim gerçekleştirdiğim operasyonlar arasında gerçekten çok fazla fark var. Onun hangi operasyonları yaptığını Youtube'da birazcık dolaşınca bütün Türkiye hatta bütün dünya izledi.

Soylu'ya moralini bozacak ama bir şey daha söyleyeyim, kendi bakanlığı döneminde İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan ama yaptırılan bazı bilimsel çalışma merkezli operasyonlarda benim yetiştirdiğim kadrolar tarafından gerçekleştirilmiştir.

Soylu ve ekibi Türk devletinin son 20 yılda ne kadar yıpratılmış olursa olsun, hâlâ varlığını sürdürdüğünü unutmasınlar. Soylu ayrıca bana istihbarat elemanı olarak saldırmış, istihbaratçılık önemli ve saygın bir meslektir. Keşke kendisi de istihbaratçı olabilseydi. Ancak ben istihbaratçı değilim. İstihbarat ve milli güvenlik birimleri konusunda çalışan bir akademisyen ve siyasetçiyim. 15 Temmuz sonrasında Soylu'nun bakanlığının yaptığı İçişleri Bakanlığı'na bağlı istihbarat kuruluşlarında benim istihbarat teorisi kitabım ana okuma kitabı olmuştur. O kitabı okuyup geçemeyen istihbaratçı olamamıştır."

"BEN İSTİHBARATÇIYSAM, SOYLU HAPSE GİRER"

"Eğer ben istihbaratçıysam Süleyman Soylu bunu açıklamaktan dolayı hapse girer. Açıklanması yasaktır.

Süleyman Soylu her zaman yaptığı bir şeyi yapıyor, yalan söylüyor. Soylu programa çıkmadan önce ne içtiyse, Türk kadınlarının, kızlarının videolarını çeken sapıkları savunuyor ama korumakla görevli olduğu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını savunmuyor.

Soylu hezeyan içinde "Sessiz İstila" filminin finansmanıyla ilgili beni yabancı fonlardan para almakla suçluyor. "Sessiz İstila" filmi yasalar önünde suç değil. Soylu benim banka hesaplarımı kontrol ediyorsunuz, kredi kartı ödemelerimi kontrol ediyorsunuz, borçla çalıştığımı biliyorsunuz. Sana söz veriyorum, yeni borç alacağım, yeni videoları çektireceğim."

ŞİDDET DALGASI UYARISI

"Soylu ve ekibi çok tehlikeli bir oyun oynuyor. Haziran 2015 - Kasım 2015 arasındaki sürece benzer bir şiddet dalgasının bu sefer sığınmacılar üzerinden planlandığı anlaşılıyor.

Bu noktada Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na sesleniyorum. Sayın Davutoğlu korkmayın, tehdit edildiğinizi kamuoyunda gördük, çıkın, Haziran - Kasım 2015 arasında ne olduğunu anlatın. Çünkü benzer bir çalışma tekrar başlamış görünüyor."

"TÜRKİYE'Yİ SÖNDÜREMEYECEĞİNZİ BİR ATEŞE ATMAYIN"

"Bize ve Türk milletine tuzak kurmaya çalışmayın, kuracağınız her buzağı bozarız.Soylu ve ekibini buradan Türk milleti önünde uyarıyoruz, oynadığınız oyun çok tehlikeli bir oyundur. 10 milyonu aşan sayıda sığınmacı ve göçmenin yaşadığı, bu insanların çoğunun iç savaştan geçen travmalı insanlar olduğunu bilerek, Türkiye'yi söndüremeyeceğiniz bir ateşe atmayın.

Soylu, "15 Temmuz'da yarım bıraktığımız şeyi tamamlayacağız" derken suç işliyor. Üstelik 15 Temmuz sadece FETÖ'nün eseri değil, AK Parti'nin FETÖ ile birlikte eseridir."

"SOYLU'YU AK PARTİ'EY GETİREN FETÖ'DÜR"

"Soylu'nun "Milletim, çocuklarım, geleceğim adına savcı Zekeriya Öz'e teşekkür ederim" dediğini unutmadık. 15 Temmuz Soylu gibi FETÖ'yle iç içe geçmiş siyasetçilerin eseridir. Soylu'yu AK Parti'ye getiren FETÖ'dür!

Bir süre önce FETÖ'cü bir genel müdür valilik makamına atandı. İyi niyetle bir AK Parti milletvekiline, "Soylu'ya söyleyin, bu adam önce FETÖ ile çalıştı ve üst düzeyde" dedim. Milletvekili gidip söylemiş, Soylu, "Ya o zaman herkes FETÖ'cüydü" yanıtını vermiş. Hayır Soylu, herkes FETÖ'cü değildi. Sen herkesi kendin gibi zannediyorsun."

"SURİYELİLERİN VATANLARINA DÖNMESİNİ İSTEMEK IRKÇILIK MIDIR"

"Suriyelilerin vatanlarına dönmelerini istemek ırkçılık mıdır? Türk milletinin yüzde 90'ı Suriyeliler vatanlarına dönsün diyor. Türk milletinin yüzde 90'ı ırkçı mıdır? Hayır, tabii ki değil. AK Parti ve Soylu Suriyelilerin vatansız kalmalarını istiyor.

Ensar olmak değildir mesele insanların muhacir olmasını engellemektir. Soylu'nun konuşmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Türkiye'ye giren değişik gruplarla ilgili elimizdeki bilgileri savcılarla paylaşacağız. Türk milletinin bir seçim kazanmak uğruna ateşe atılmasını engelleyeceğiz.

Bir grup devlet görevlisi hapiste bir mahkûmu ziyaret ederek "Özdağ aleyhinde açıklama, cezanın hafifletilmesinde yardımcı olalım" demişler. Dosyası Yargıtay'da. Bu, rezalet olmanın ötesinde bir durum. Erdoğan'ın böyle bir pazarlığa razı olmayacağını düşünmek istiyorum. O devlet görevlilerine sesleniyorum; devletimiz benim dedem ve babamdan itibaren tüm yaşantımı en ufak noktasını bilir. Arzu ederseniz hangi meslek büyüklerinizin benimle ilgili bilgi vereceğini kamuoyu önünde açıklayabilirim ama mahcup olursunuz."