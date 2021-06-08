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Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta, Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarını yalanladı - Son Dakika

Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta, Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarını yalanladı

08.06.2021 16:28

CHP Grup Başkanevkili Özgür Özel ve son dönemde yayınladığı videolarla tartışma yaratan Sedat Peker'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sigorta şirketiyle ilgili ileri sürdüğü iddiaların ardından, Engin Sigorta'dan açıklama yapıldı. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, devlete iş yapıldığı ve 57 kat büyüdüğü iddiaları belgeyle yalanlandı.

CHP Grup Başkanevkili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ait sigorta şirketinin, kamu kuruluşlarının ve bağlı iştiraklerinin sigorta işlerini üstlenmesiyle büyüdüğünü iddia edip "Soylu'nun sigorta şirketi 5 yılda kârını 57 kat arttırdı" demişti.

Özel'in iddialarının ardından organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker, geçtiğimiz pazar günü yayınladığı videoda Soylu'nun kurucusu olduğu Engin Sigorta'nın 57 kat büyüdüğünü öne sürmüştü.

İddiaların hedefindeki Engin Sigorta'dan bir açıklama geldi. Şirketten yapılan yazılı açıklamada iddialar kesin bir dille yalanlandı.

"BELGELERLE CEVAP VERME ZARURETİ DOĞMUŞTUR"

Engin Sigorta'dan yapılan yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde, kurucumuz Sayın Süleyman Soylu üzerinden şirketimizle ilgili olarak gündeme getirilen 'bazı büyük holdinglerle ve Türk Hava Yolları ile iş yaptığı' iddialarına ilişkin cevaplarımızı, Türkiye'deki 15 bin 800 sigorta acentesi içinde orta ölçekli bir acente olarak bu iddiaların hem gerçek dışı, hem de mesleki kurallar açısından tutarsız ve mesnetsiz olduğunu ifade eden bir açıklamayı, kamuoyu ile paylaşmıştık. Bu açıklamaya rağmen, 1996 yılından bu yana Gaziosmanpaşa'da faaliyet gösteren acentemizin, birtakım gündemlerin içine ısrarla çekilmek istendiğini, temelsiz ve hiçbir sağlıklı veriye dayanmayan birtakım iftiraların tekrar gündeme getirildiğini, üzülerek görmekteyiz. Bu itibarla, geçtiğimiz günlerde bir basın yayın kuruluşu tarafından şirket karlılığımız hakkında ortaya atılan ve ana muhalefet partisi Grup Başkan Vekili tarafından da gelişigüzel dile getirilen 'Süleyman Soylu AK Parti'ye girdiğinden beri 57 kat büyüdü' şeklindeki temelsiz iddiaya da belgeler ve doğru hesaplamalarla cevap vermek zarureti doğmuştur" ifadeleri kullanıldı.

"2020 GELİRİ BUGÜNKÜ KURDAN 683 BİN DOLAR"

"Sigorta acentelerinin, ana şirket adına düzenledikleri poliçelerden elde ettikleri komisyon gelirleri haricinde herhangi bir gelirleri yoktur" denilen açıklamada, "Acentenin karlılığı da komisyon gelirlerinden tüm giderlerin düşülmesiyle hesaplanır. Şirketimizin bahse konu dönemlerde elde ettiği komisyon gelirleri, giderleri düşülmemiş haliyle, TL cinsinden aşağıdaki tabloda verilmiş, ilgili yılların ortalama dolar kuru ve yine o yılın komisyon gelirinin dolar cinsinden tutarı, aynı tabloda paylaşılmıştır. Ortaya atılan iddiaların gerçekdışı olduğu tablodan açıkça anlaşıldığı gibi, halihazırda ülkemizde dolar kuru 8.6 seviyesinde olup, 2020 geliri, bugünkü kur üzerinden hesaplanırsa 683 bin 651 dolar olduğu görülmektedir. Ortaya atılan iddialara kaynaklık eden haberdeki değerlendirme ise esasen 1996 yılındaki şirket kuruluşu sırasında, ticaretle uğraşan herkesin bildiği mali bir zorunluluk olarak bildirilen şirket kuruluş sermayesi üzerinden yapılmış olup, yine o değerlendirmenin de gerçekçi bir yanı yoktur. Öte yandan; aynı mahfillerce gündeme getirilen 'esigortan.net' adlı bir şirketin kurulması ile ilgili olarak da halihazırda ticari herhangi bir faaliyet veya etkinlik söz konusu değildir. Atılan ve atılacak olan bu tür iftiralara karşı acentemiz, gerekli açıklamaları kamuoyu ile paylaşacak ve suç duyurularında bulunup yasal haklarını kullanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Engin Sigorta'dan 'bazı büyük holdinglerle ve Türk Hava Yolları ile iş yaptığı' iddialarına ilişkin açıklama
Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta, Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarını yalanladı
Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta, Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarını yalanladı

Süleyman Soylu, Sedat Peker, Özgür Özel, Sigorta, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta, Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarını yalanladı - Son Dakika Ekonomi


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