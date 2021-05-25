Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi - Son Dakika

Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi

25.05.2021 09:25

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında, "Sedat Peker tecavüzden dolayı karakola götürülüyor, orada her şey kapatılıyor, bırakılıyor. Bunu yeni öğrendim" açıklamasını yaptı. Bu sözler üzerine resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Peker, bu açıklamaları ve Erhan Tuncel'le ilgili bağlantısını reddetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlarken Sedat Peker ile ilgili çarpıcı bilgiler verdi.

Soylu, canlı yayında "Başkanlık hükümet sistemi var. Siyasi istikrarsızlık yok. Peki ne yapmak lazım? Terörden bir şey yapılıyor mu? Hepimiz terörü unuttuk. Sultanahmet, Dolmabahçe, Ankara saldırıları, Gaziantep'e kadar DEAŞ, PKK her şey. Her gün bir bombanın patladığı, İstanbul'da kapanmayı göze alan alışveriş merkezleri vardı. Burada öznelikle benim alakam yok. Ben olayın tamamen fotoğrafını görüp, eski Türkiye'nin sol kalıntılarını süpürmeye geldiği andan itibaren birileri devreye girdiler. Özel Harp ne zaman kuruldu? Parasını kim verdi? Bunu rahmetli Ecevit söyledi. 6-7 Eylül olaylarını kontrgerilla örgütledi. Paşa kitapta 'biz yaptık' diyor. Sabri Yirmibeşoğlu. Bugünün işi mi? Erhan Tuncel ile Sedat Peker'i kim ortak yapar? Bu sorunun cevabını bana verir. Erhan Tuncel kim? Sedat Peker'e Erhan Tuncel'i kim emanet eder? Erhan Tuncel, Dink cinayetinde en önemli isim. Bu kadar cürmün içerisinde olan bir kişi, tecavüz etmiş bir kıza. Dosya kapatılıyor. Sedat Peker tecavüzden dolayı karakola gidiyor. Dosya kapatılıyor. Kız teşhis ediyor. Dosya kapatılıyor." dedi.

SEDAT PEKER İDDİALARI REDDETTİ

Sedat Peker, Soylu'nun iddialarına şu sözlerle cevap verdi:

Erhan Tunceli hayatımda hiçbir zaman görmedim, tanımıyorum, hiçbir zaman karşılıklı telefon görüşmemiz yok. Hiçbir baz kaydımız yok, aynı anda aynı yerde bulunmadık. Bir tane delil sunsun. Bahsi geçen tecavüz olayı ile ilgili karakola hiçbir zaman gitmedim. Sadece Beykoz savcılığına giderek basına bu yanlış bilgiyi veren polislerle ilgili şikayet dilekçesi vermeye gittim. Delilleriyle kanıtlamaya hazırım. Bana bu komployu kuran organize şube yetkilileri FETÖ'cülükten cezaevinde.

Sedat Peker, Süleyman Soylu'nun canlı yayındaki sözlerine Twitter'dan yanıt verdi

Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi
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Son Dakika Güncel Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi - Son Dakika


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