Süleyman Soylu'nun yönettiği operasyonda uyuşturucular bebek pusetinden çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Süleyman Soylu'nun yönettiği operasyonda uyuşturucular bebek pusetinden çıktı

05.12.2022 11:17
Süleyman Soylu'nun yönettiği operasyonda uyuşturucular bebek pusetinden çıktı

Kocaeli ve Sakarya'da gerçekleştirilen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yönettiği 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kocaeli ve Sakarya'da gerçekleştirilen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yönettiği 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. 307 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, silah ve uyuşturucu maddeler bebek pusetinden çıktı. Bir evin ise güvenlik kameraları ile donatıldığı belirlenirken, polisi gören zanlıların uyuşturucu maddeyi sobada yakmak istedikleri öğrenildi.

2 bin polis katıldı, 307 gözaltı

Kocaeli ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Kökünü Kurutma Operasyonu' çerçevesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirledikleri adreslere bu sabah operasyon başlattı. Kocaeli ve Sakarya'da gerçekleştirilen büyük uyuşturucu operasyonunun detaylarını ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde açıkladı.

Sabah 04.00'de Kocaeli, 05.30'da Sakarya'daki ekiplerin operasyona çıktığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "3 aylık bir çalışma. Uyuşturucu ile mücadele, uyuşturucu satıcıları, bunları çekip çevirenlerle ilgili. Kocaeli merkezli 111, Sakarya merkezli 196 olmak üzere toplam 307 şüphelinin, uyuşturucu madde ticareti suçundan yakalanması başta olmak üzere, gerçekleşen operasyonda, iki ilde 2 bin 67 arkadaşımız, 3 deniz liman botu, iki helikopter, 11 mini İHA, 29 narkotik köpeğinin katılımı ile eş zamanlı gerçekleşti. 307 hedeften 269'u gözaltına alındı" dedi.

Uyuşturucular bebek pusetinden çıktı

Polis ekipleri belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenlerken, özel harekat ekipleri kapıları koçbaşı ile kırarak içeriye girdi. Baskın yapılan bir evde uyuşturucu maddeler bebek pusetinden çıktı. Narkotik ekipleri, aynı puset içinde pompalı tüfekte buldu. Evde bulunan şahıs 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Bir başka evin ise güvenlik kameraları ile çevrildiği belirlendi. Aynı evde, güvenlik kameralarından polisin geldiğini gören zanlıların, uyuşturucu maddeleri sobada yakmak istedikleri ortaya çıktı.

Operasyonun görüntüleri ise aksiyon filmlerini aratmadı. Operasyon çerçevesinde Sakarya ve Kocaeli'de gözaltına alınan 307 şüphelinin, adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Bakan Soylu, Kocaeli'de ve Sakarya'daki 'Kökünü Kurutma Operasyonu'na ilişkin konuştu: (2) Bakan Soylu, Kocaeli'de ve Sakarya'daki 'Kökünü Kurutma Operasyonu'na ilişkin konuştu: (2) 'Kökünü Kurutma Operasyonu' 'Kökünü Kurutma Operasyonu'

Süleyman Soylu, Sakarya, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Süleyman Soylu'nun yönettiği operasyonda uyuşturucular bebek pusetinden çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:28 Dünya Kupası'ndan duygulandıran fotoğraf! Gözyaşlarına boğulan oğlunu zor teselli etti
11:23 Konuşması kadar kıyafeti de gündem oldu! Sosyal medya kullanıcıları Pınar Deniz'i, Müslüm Gürses'e benzetti
11:05 Eski Fenerbahçeli Ayew, Dünya Kupası'nda yaşadıklarıyla 7 yaşındaki kızını hastanelik etti
11:02 İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu dede oldu! İşte torunu için seçtiği isim
10:57 MİT'ten terör örgütü PKK/YPG'ye bir darbe daha! Ayn İsa eyaleti sorumlusu "Mizgin Kobani" kod adlı Siham Mislih etkisiz hale getirildi
10:54 Altın Kelebek töreninde ödül alan Zeynep Bastık, sosyal medyanın tepkisini topladı: Diğer şarkıcıların hakkın yendi
10:51 Akasya Durağı'nın minik Can'ı yıllar sonra görüntülendi! Son halini görenler tanıyamıyor
10:21 Messi'nin eşi Antonela, oğlunun tribünde yaptığı hareketi görünce sert tepki gösterdi
09:58 Eyüpsultan'da 19 kişinin yaralandığı tramvay-İETT otobüsü kazasının görüntüleri ortaya çıktı
09:45 Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü! Şahsı, linç girişiminden polis ekipleri kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2022 11:42:30. #1.11#
SON DAKİKA: Süleyman Soylu'nun yönettiği operasyonda uyuşturucular bebek pusetinden çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement