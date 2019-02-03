Son Dakika Haberleri: Süleyman Soylu: "Okyanus Ötesinden, Kandil'den Birileri Ellerini Ovuşturuyor"

Süleyman Soylu: "Okyanus Ötesinden, Kandil'den Birileri Ellerini Ovuşturuyor"

1 saat önce

Süleyman Soylu: "Okyanus ötesinden, Kandil'den birileri ellerini ovuşturuyor" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "31 Mart'ta Tayyip Erdoğan'a, Türkiye'nin geleceğine yolun açık demezsek birilerinin yüzünü güldüreceğimizi bilmenizi isterim"

Süleyman Soylu: "Okyanus ötesinden, Kandil'den birileri ellerini ovuşturuyor"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
"31 Mart'ta Tayyip Erdoğan'a, Türkiye'nin geleceğine yolun açık demezsek birilerinin yüzünü güldüreceğimizi bilmenizi isterim"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:53 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Kandil Dağı, Süleyman Soylu, Politika
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