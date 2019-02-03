Süleyman Soylu: "Okyanus Ötesinden, Kandil'den Birileri Ellerini Ovuşturuyor"
1 saat önce
Süleyman Soylu: "Okyanus ötesinden, Kandil'den birileri ellerini ovuşturuyor" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "31 Mart'ta Tayyip Erdoğan'a, Türkiye'nin geleceğine yolun açık demezsek birilerinin yüzünü güldüreceğimizi bilmenizi isterim"
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:53 Kaynak: İHA
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