Son Dakika Haberleri: Süleyman Soylu: "PYD tarafından hapishaneden serbest bırakılanların Türk olanları tarafımızca adli...
Son Dakika Politika Süleyman Soylu: 'PYD tarafından hapishaneden serbest bırakılanların Türk olanları tarafımızca adli...

Süleyman Soylu: "PYD tarafından hapishaneden serbest bırakılanların Türk olanları tarafımızca adli...

2 saat önce

Süleyman Soylu: "PYD tarafından hapishaneden serbest bırakılanların Türk olanları tarafımızca adli makamlara teslim edilecek" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Dünyada hiçbir devlet DEAŞ'la göğüs göğüse mücadele yapmamıştır" "Yakaladık diz çöktürmeden ve tasfiye etmeden bırakmayız"

Süleyman Soylu: "PYD tarafından hapishaneden serbest bırakılanların Türk olanları tarafımızca adli makamlara teslim edilecek"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

"Dünyada hiçbir devlet DEAŞ'la göğüs göğüse mücadele yapmamıştır"

"Yakaladık diz çöktürmeden ve tasfiye etmeden bırakmayız"

Süleyman Soylu: PYD tarafından hapishaneden serbest bırakılanların Türk olanları tarafımızca adli...

Süleyman Soylu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:45 Kaynak: İHA
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