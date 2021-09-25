Süleyman Soylu, Türkiye'deki toplam terörist sayısının 189'a indiğini açıkladı: Hayal edebilmek bile mümkün değildi - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu 4'üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu. Soylu, sınır içinde bugün itibarıyla Terörist sayısının 189 olduğunu belirtti.

"HAYAL ETMEK BİLE MÜMKÜN DEĞİLDİ"

"Ben Tunceli Kutu Deresi'ni bilirim, Ali Boğazı'nı da Kato Dağını da bilirim." diyen Soylu, şöyle devam etti: "Kutu Deresi ile Ali Boğazı'nda 2 bin PKK'lı terörist eğitim yapıyor, halaylar çekiyordu. Bugün Türkiye'deki toplam terörist sayısı 189'a indi. Bunu hayal edebilmek mümkün değildi. Sınırlarımızın ötesinde meydan okuyanlar bugün oradan meydan okuyamıyorlar."

"SPEKÜLASYONLARIN ALETİ YAPMAMALIYIZ"

Soylu son olarak "Ağrı Dağı bizim de sırtımızı verdiğimiz zaman güç ve güven duyduğumuz bir dağdır. Bizim kuvvetimizdir, şiirimizdir, şarkımızdır. Bu yılın ortasına kadar Ağrı Dağı'na çıkmıyordu. Ağustos ayında Ağrı Dağı'nın zirvesinden altına kadar her gün 600 kişinin kamp yaptığı Ağustos ayının sonuna kadar bir tablo ortaya kondu; güvenlik ve huzur. Bunu elimizden kaçırmamalıyız. Manipülasyon ve spekülasyonların aleti yapmamalıyız." ifadelerini kullandı.