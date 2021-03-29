SÜLEYMAN SOYLU'YA HAKARET ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN İKİ SANIĞA 7 BİN 80 LİRA PARA CEZASI - Son Dakika

SÜLEYMAN SOYLU'YA HAKARET ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN İKİ SANIĞA 7 BİN 80 LİRA PARA CEZASI

29.03.2021 15:04
SÜLEYMAN SOYLU'YA HAKARET ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN İKİ SANIĞA 7 BİN 80 LİRA PARA CEZASI, System.String[]

ÜSKÜDAR'da 17 Mart 2019'da halka hitaben konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Saadet Partili iki sanık "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan ayrı ayrı 7 bin 80'er lira adli para cezasına çarptırıldı.

ÜSKÜDAR'da 17 Mart 2019'da halka hitaben konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Saadet Partili iki sanık "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan ayrı ayrı 7 bin 80'er lira adli para cezasına çarptırıldı.

"ŞİKAYETİMİZDEN VAZGEÇMİŞTİK"

Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Yıldıray Çamlıca ve Rıdvan Çamlıca katıldı. Duruşmada sanık avukatları Cem Kaya Karatün ve Yusuf Baydar yer aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da avukatı Abdullah Danışmaz duruşmada temsil etti. Süleyman Soylu'nun Avukatı Danışmaz, "Zaten daha önceden şikayetimizden vazgeçmiştik. Herhangi bir katılma talebimiz yoktur" dedi.

BERAATLERİNİ İSTEDİLER

Sanık Rıdvan Çamlıca önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek "Kimseye herhangi bir hakarette bulunmadım. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum" dedi. Sanık Yıldıray Çamlıca da kimseye hakaret etmediğini belirtti. Sanıklar son sözleri sorulduğunda, beraatlerini talep etti.

ADLİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILDILAR

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıklar Rıdvan Çamlıca ve Yıldıray Çamlıca'yı "Kamu görevlisine karşı kamu görevinden ötürü alenen hakaret" suçundan 354 gün karşılığı ayrı ayrı 7 bin 80'er lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme bu cezanın da 20 eşit taksitle ödenmesine karar verdi.

İDDİANAMEDENAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Üsküdar'da 17 Mart 2019'da halka hitaben konuşma yaptığı, sanıklar Rıdvan Çamlıca'nın ve Yıldıray Çamlıca'nın da Bakan Soylu'ya hakaret ettiği iddia edilmişti. İddianamede her iki sanığın "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4'er aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.


Süleyman Soylu, Hakaret, Üsküdar, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SÜLEYMAN SOYLU'YA HAKARET ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN İKİ SANIĞA 7 BİN 80 LİRA PARA CEZASI - Son Dakika


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