Süleyman Soylu, yakalanan suç örgütü lideriyle yakın olduğu iddialarına ateş püskürdü - Son Dakika

Süleyman Soylu, yakalanan suç örgütü lideriyle yakın olduğu iddialarına ateş püskürdü

Son Güncelleme: 08.09.2023 14:59

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan, Esenboğa Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Bazı yayın organlarında Kaplan'ın eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın bir isim olduğu iddia edildi. Bu haberlere tepki gösteren Soylu, "Operasyon çocukları devrede… Bu istikrarlı iftira düşkünleri için suç duyurusunda bulunacağız." dedi.

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ı yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçmak üzereyken Esenboğa Havalimanı'nın girişinde gözaltına aldı. Bu haber bazı yayın organlarında Kaplan'ın eski İçişleri Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'ya yakın olduğu iddiaları ile yer aldı. Sert bir açıklama yapan Soylu ise iddialar karşısında suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA İLE YAKALANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları ve benzeri suçlar işleyen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçacağı tespit edildi. Kaplan, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Suç örgütünün tüm unsurlarını çökertmeye yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Süleyman Soylu, yakalanan suç örgütü lideriyle yakın olduğu iddialarına ateş püskürdü

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Bazı yayın organlarında Kaplan'ın Soylu'ya yakın bir isim olduğu iddia edilirken, Soylu ise bu haberlere çok sert tepki gösterdi. Soylu'nun yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Operasyon çocukları devrede… Görev yaptığımız dönem boyunca iftiradan, itibar suikastinden beslenenler paydaşlarıyla intikam süreci yönetiyorlar. Aynı "medya", aynı "kaynaklar"… Bu istikrarlı iftira düşkünleri için suç duyurusunda bulunacağız."

İşte o tweet:

Süleyman Soylu, yakalanan suç örgütü lideriyle yakın olduğu iddialarına ateş püskürdü

Süleyman Soylu, Hukuk, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Süleyman Soylu, yakalanan suç örgütü lideriyle yakın olduğu iddialarına ateş püskürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süleyman Soylu, yakalanan suç örgütü lideriyle yakın olduğu iddialarına ateş püskürdü - Son Dakika
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