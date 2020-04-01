Süleyman Tiryakioğlu: "Türkiye asla gıda krizi yaşamayacak" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Süleyman Tiryakioğlu: 'Türkiye asla gıda krizi yaşamayacak' - Son Dakika Ekonomi

Süleyman Tiryakioğlu: "Türkiye asla gıda krizi yaşamayacak"

6 saat önce

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle gıda krizi endişesine karşılık Türkiye'nin gıda sektöründe lider konumunda bulunan firmadan umut veren açıklama geldi.

Süleyman Tiryakioğlu:

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle gıda krizi endişesine karşılık Türkiye'nin gıda sektöründe lider konumunda bulunan firmadan umut veren açıklama geldi.


Türkiye'nin özel sektördeki 2 milyar dolar cirosu, 80 ülkeyle ticaretiyle en büyük tarım ihracatçısı konumunda olan Tiryaki Agro Gıda'dan, yapılan açıklamada, ülkemiz vatandaşlarının rahat olmaları istendi.


Türkiye'nin en büyük gıda ve tarım şirketi Tiryaki Agro Gıda CEO'su Süleyman Tiryakioğlu, tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Covid-19 salgınından dolayı 'gıda krizi yaşanır mı ?' iddialarına karşılık "Tüm Türkiye vatandaşları bu konuda rahat olsun. Bugüne kadar olduğu gibi, bugün ve yarın da bereketli topraklarımızın bizlere verdiği nimetleri kesintisiz olarak sofralarınıza getirmeye devam edeceğiz" dedi.


Tiryaki Agro Gıda, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Covid-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle oluşabilecek gıda ve tedarik zinciri sorunu risklerine karşın var gücüyle çalışmaya ve üretmeye devam ediyor. 20 fabrikası, bin 500 çalışanı ve anlaşmalı çiftçileriyle hiçbir aksama olmaması adına ekstra önlemler alan Tiryaki Agro'nun CEO'su Süleyman Tiryakioğlu, "Böylesine zorlu bir süreçte tüm gıda üretim ve tedarik zinciri konusunda planlamalarımızı yaptık. Vatandaşlarımız rahat olsun. Türkiyemizin bereketli topraklarının bereketli ürünlerini sorunsuzca sofralarına taşımaya devam edeceğiz" dedi.


"Gıda krizi asla yaşanmayacak"


5 kıtada 80 ülke ile ticaret yaparak Türkiye ekonomisine katkı sunduklarını belirten Tiryaki Agro Gıda CEO'su Süleyman Tiryakioğlu, "Yarım asrı aşkın süredir, Türkiyemizin bereketli topraklarında üreterek hem güzel ülkemizin sofralarına misafir olduk, hem de dünyanın dört yanına gerçekleştirdiğimiz ihracatla bayrağımızı her zaman gururla temsil ettik. Tiryaki Agro olarak 20 fabrikamız, bin 500 kişiyi aşkın çalışma arkadaşımız ve yüz binlerce emektar çiftçimizle beraber, bu zorlu dönemde de Anadolu'nun bereketini sofralara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye olarak devletiyle ve milletiyle çok büyük ve güçlü bir aileyiz. Vatandaşlarımız rahat olsun. Herhangi bir gıda krizi ile asla karşılaşmayacağız. Kendimize yetebileceğimiz, buna imkan sağlayan çok bereketli topraklarımız, olağanüstü gayret gösteren çiftçilerimiz ve bunu işleyip sofralara taşıyan dünya çapında tesislere sahibiz" açıklamasında bulundu.


Tedarik zincirine ekstra önlem


Bakliyat, tahıl, kuruyemiş, organik gıda, yem ve yağlı tohumlar gibi tarım ürünlerinin işlenmesi ve tedarik zincirinin yönetimini gerçekleştirdiklerini söyleyen Süleyman Tiryakioğlu "Türkiye'nin dört bir yanında yer alan fabrikalarında üretimlerine devam ederken, tedarik zincirinin de aynı şekilde işlemesi için de ekstra önlemler alıyoruz. İş birliği yaptığımız, tedarik zincirimizin tüm unsurları ile koordineli bir çalışma ile vatandaşlarımıza en doğal ve en uygun gıdayı götürmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - GİRESUN

Koronavirüs, Türkiye, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 11:53 Kaynak: İHA

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