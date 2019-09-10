Süleyman turan'ın cenazesi adli tıp kurumu'ndan alındı
1 saat önce
YEŞİLÇAM'ın usta sanatçısı Süleyman Turan'ın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:07 Kaynak: DHA
YEŞİLÇAM'ın usta sanatçısı Süleyman Turan'ın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu
morgundan alındı.
Çeşitli sinema filmi ve TV
dizilerinde rol alan ünlü oyuncu Süleyman Turan, bu sabah Kadıköy
'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 83 yaşında hayatını kaybetmişti. Otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na getirilen Turan'ın cenazesi, yakınları tarafından buradan alınarak Üsküdar
'daki Karacaahmet
Gasilhanesi'ne götürüldü.
- İstanbul
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