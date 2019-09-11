Son Dakika Haberleri: Süleyman turan'ın cenazesi adli tıp kurumu'ndan alındı
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Süleyman turan'ın cenazesi adli tıp kurumu'ndan alındı

44 dakika önce

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Süleyman Turan'ın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Süleyman Turan'ın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Çeşitli sinema filmi ve TV dizilerinde rol alan ünlü oyuncu Süleyman Turan, bu sabah Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 83 yaşında hayatını kaybetmişti. Otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na getirilen Turan'ın cenazesi, yakınları tarafından buradan alınarak Üsküdar'daki Karacaahmet Gasilhanesi'ne götürüldü.

Süleyman turan'ın cenazesi adli tıp kurumu'ndan alındı

Adli Tıp Kurumu, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:55 Kaynak: DHA
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