Son Dakika Haberleri: Süleyman Turan'ın son görüntüleri ortaya çıktı
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Süleyman Turan'ın son görüntüleri ortaya çıktı

9 dakika önce

Kadıköy'de evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Süleyman Turan'ın ölümünden yaklaşık 10 gün önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Süleyman Turan'ın son görüntüleri ortaya çıktı, System.String[]

Kadıköy'de evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Süleyman Turan'ın ölümünden yaklaşık 10 gün önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Turan'ın çok sevdiği Que Sera Sera(Ne olacak) şarkısını seslendirdiği görülüyor.


Kadıköy'de evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden ünlü oyuncu Süleyman Turan'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde arkadaşlarıyla karaoke yapıyor. Turan'ın çok sevdiği Que Sera Sera(Ne olacak) şarkısını söylediği görülüyor. Sağlığının yerinde olduğu görülen Turan eğlenceli anlar yaşıyor. Turan'ın söylediği ve çok sevdiği şarkıda" Olacak, kaderde ne varsa, Geleceği görmek elimizde değil" sözleri dikkat çekiyor. - İSTANBUL

Que Sera Sera, Kalp Krizi, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:13 Kaynak: İHA
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