Süleyman Turan'ın vefatı

Onlarca sinema filminde ve dizide rol alan sanatçı Süleyman Turan'ın hayatını kaybetmesi dostlarını yasa boğdu.

Sanatçı Süleyman Turan'ın, babasından iki gündür haber alamayan kızının çağırması üzerine polis ekipleriyle girilen Kadıköy Kızıltoprak'taki evinde ölü bulunduğu ortaya çıktı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Turan'ın kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi. Turan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sanatçı dostları, Yeşilçam'ın usta aktörünü anlattı.

Sinema tarihçisi Burçak Evren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Turan'ın vefatıyla Yeşilçam'da bir dönemin kapandığını belirterek, "Yeşilçam'da son yaprak dökümleri... Kaybettiğimiz sadece Süleyman Turan değil, onunla birlikte bir dönemi de kaybediyoruz." dedi.

Turan'ın esprileriyle Yeşilçam'a farklı bir hava getirdiğini kaydeden Evren, şunları söyledi:

"Süleyman Turan, birçok filmini izlediğimiz, birçok karakterlerde gördüğümüz sevilen, tutulan ve kendine özgü yapısıyla olumlu karakter tipi dediğimiz skalanın en önemli oyuncularından birisiydi. Jön yanında onları tamamlayan, bütünleyen bir oyunculuğu vardı. Bu bizim sinemamıza özgü bir oyunculuk yeridir. Yardımcı değil, gerçek bir oyuncuydu. Karakter oyuncularını yardımcı oyuncu olarak değil, baş oyuncunun ortağı diye tanımlıyoruz."

Sanatçı Ediz Hun, Süleyman Turan'ın çok sevdiği ve değer verdiği bir arkadaşı ve dostu olduğunu ifade ederek, "Çok yakındık Süleyman ile birçok filmde beraber oynadık. 1963 yılında beraber seçildik, beraber girdik sinemaya ve bu yolculukta her daim birlikteydik. Sinema çok büyük bir değerini daha kaybetti, hepimizin başı sağ olsun." değerlendirmesine bulundu.

Türkan Şoray, çok sevdiği bir meslektaşı olan Turan'ın Türk sinemasının önemli bir değeri olduğunu dile getirdi.

Şoray, "Her şeyden öte çok da iyi bir insandı, bir dosttu. Çok üzüldüm aramızdan ayrıldığı için nurlar içinde yatsın. Sevenlerine başsağlığı diliyorum." şeklinde konuştu.

"Türk sineması bir değerini daha kaybetti"

Hülya Koçyiğit, 1963 yılında Ses mecmuasının düzenlediği yarışmadan bugüne dostluklarının devam ettiğini söyledi.

Sanatçıyla beraber birçok filmde rol aldıklarını anımsatan Koçyiğit, "Çok sevdiğim bir arkadaşımdı Sevgili Süleyman, çok üzgünüm. Allah ailesine, yakınlarına sabırlar versin. Türk sineması bir değerini daha kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun." açıklamasını yaptı.

Filiz Akın, Süleyman Turan'ın on parmağında, on marifet olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Öyle ki Metin Akpınar ve Zeki Alasya ikilisine bazı skeçleri bile yazmış, dergilerde resimli roman çizmiş. Aslında onunla ilk hatırlanan şey beyefendilik, ikinci çoğunlukla kötü adam oynamış olsa da çok iyi bir adamı, bir dostumuzu kaybettik."

Kerem Alışık da duygularını şöyle dile getirdi:

"Ah benim insanları insan kalbi ile seven Süleyman Ağabeyim. Sıcak ekmek kokuları bıraktın bağrımızda. Bir menekşeye bile siz diyen sanatın bütün yollarında durmaksızın koşan sessiz ve huzurlu ve başarılı olmayı kendi yanına uzanarak sağlayan Süleyman Ağabeyim bugün gökyüzüne can arkadaşlarının yanına gitmiş. Istırabımı, acımı hangi dilde tercüme etsem üzüntümü anlatamayacağım. Allah mekanını cennet etsin, nurlarda uyusun."

Selda Alkor, bu sene çok fazla sanatçının hayatını kaybettiğini belirterek, "Çok severdim Süleyman Turan'ı. Her zaman esprili ve neşeliydi, çok kültürlüydü. Onunla sohbet etmek her zaman keyifliydi. Birçok filmde beraber oynamamızın yanı sıra Sinema Oyuncuları Derneği'ne üye olduğu için orada da beraber çok çalıştık." şeklinde konuştu.

Selma Güneri, "Bu halk seni çok sevdi. İyi adam, iyi insan, büyük sanatçı, güzel dost bizi çok üzdün. Güle güle yolun ışıkla dolsun." değerlendirmesini yaptı.

"Çok film çektik, çok anımız var"

Yusuf Sezgin, Turan'ın çok yakın arkadaşı olduğunu, iki günde bir telefonla konuştuklarını, ayda bir ise İzzet Günay, Ediz Hun ve Süleyman Saim Tekcan ile birlikte toplandıklarını anlattı.

Sezgin, "Hatta birkaç hafta önce adada Ediz'de buluştuk. Eşi vefat ettikten sonra içine kapandı. Ama kızı çok ilgileniyordu. Bana çok yakın oturduğu için çok sık görüşürdük. Gerçekten çok şaşkınım. Çok film çektik, çok anımız var. En çok espriyi Süleyman'a yapardım. Can arkadaşımdı, yarım asrı geçen bir dostluğumuz vardı. Her şeyi paylaştık beraber. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, ışıklar içinde uyusun." ifadelerini kullandı.

Hale Soygazi de "Sevgili Dayım" filminde Turan ile birlikte çalıştıklarını hatırlatarak, "Çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Sinema festivallerinde, etkinliklerde karşılaşıp sohbet ederdik. Çok yönlü bir sanatçıydı. Resim yapardı, senaryo yazardı. Çok ani oldu, çok şaşırdım ve çok üzüldüm. Mekanı cennet olsun." dedi.