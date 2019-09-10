Son Dakika Haberleri: Süleyman Turan yarın son yolculuğuna uğurlanacak
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Süleyman Turan yarın son yolculuğuna uğurlanacak

43 dakika önce

Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 83 yaşında hayatını kaybeden Süleyman Turan, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Süleyman Turan yarın son yolculuğuna uğurlanacak, System.String[]

Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 83 yaşında hayatını kaybeden Süleyman Turan, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Sinema Oyuncuları Derneği'nden (SO-DER) yapılan açıklamaya göre, kızının haber vermesi üzerine polis ekipleriyle girilen evinde ölü bulunan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen sanatçının cenaze işlemleri tamamlandı.

Cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alınan usta oyuncu için yarın öğle vakti Üsküdar Şakirin Camisi'nde tören düzenlenecek.

Onlarca sinema filminde ve dizide rol alan Süleyman Turan'ın cenazesi, namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Kalp Krizi, Kadıköy, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 06:16 Kaynak: AA
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