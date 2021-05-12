Süleyman Yağcı, açık kalp ameliyatına alındı - Son Dakika

Süleyman Yağcı, açık kalp ameliyatına alındı

12.05.2021 13:15
Süleyman Yağcı, açık kalp ameliyatına alındı, System.String[]

Bir dönemin çok sevilen dizilerinden olan Çocuklar Duymasın dizisinde 'Fıs fıs İsmail' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Süleyman Yağcı'nın bugün açık kalp ameliyatına girdiği öğrenildi. Operasyon öncesinde açıklamalarda bulunan Yağcı, "Bayrama çıkarsak ne mutlu. Çıkanların bayramı mübarek olsun. Çıkmazsak da yaşayanlara nice mutlu bayramlar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Süleyman Yağcı, bugün Üsküdar'da bulunan özel bir hastanede açık kalp ameliyatına alındı. Yağcı, sigara ve alkol kullanmamasına rağmen kalbinin stresten dolayı zarar gördüğünü ve acil olarak ameliyata alındığını söyledi.

"STRESTEN ANA DAMARIM TIKANMIŞ"

Ameliyata girmeden önce açıklama yapan Süleyman Yağcı, "Sigara ve alkol kadar daha tehlikeli bir şey var, stres. Lütfen stresten uzak durun. Benim sigaram ve alkolüm yok ama ana damar tıkanmış ve kalbimin çok büyük darbeler aldığını doktorlar söylediler. Acil olarak ameliyata giriyoruz şimdi. Sebebi stres. Herkese stresten uzak durmasını, üç günlük dünyada hayatın yalan olduğunu bilerek yaşamasını tavsiye ederim. Herkesin duasına ihtiyacımız var. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok dostlarımız geldi. Ziyaret yasağımız var ama dua etmeye yasak yok. Herkesin duasını bekliyoruz" ifadelerinde bulundu.

Çocuklar Duymasın'ın Fıs Fıs İsmail'i Süleyman Yağcı açık kalp ameliyatına alındı

"BAYRAMA ÇIKARSAK NE MUTLU"

Yaklaşan Ramazan Bayramı için temennilerini ileten Yağcı, "Bayrama çıkarsak ne mutlu. Çıkanların bayramı mübarek olsun. Çıkmazsak da yaşayanlara nice mutlu bayramlar diliyoruz. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. İnşallah biz de bayramı göreceğiz. Orucumuzu tuttuk. Yarın bayram. Bugün inşallah çifte bayram yaşarız. Ameliyatımız başarıyla geçer inşallah. Çok büyük bir kalp ameliyatı olacak. Çünkü açık kalp ameliyatı olacak. Açık kalp ameliyatları çok büyüktür. Ama Allah'tan umut kesilmez" dedi.

Çocuklar Duymasın'ın Fıs Fıs İsmail'i Süleyman Yağcı açık kalp ameliyatına alındı
Süleyman Yağcı, açık kalp ameliyatına alındı

Süleyman Yağcı, Üsküdar, Kalp, 112, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Süleyman Yağcı, açık kalp ameliyatına alındı - Son Dakika Magazin


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